Ateliers participatifs : Vivez la nature autrement, Parc des 33 hectares – Entrée Rue Camuis, Neuilly-sur-Marne

Ateliers participatifs : Vivez la nature autrement Samedi 6 juin, 10h00 Parc des 33 hectares – Entrée Rue Camuis Seine-Saint-Denis

Les ateliers se tiennent en continu sur la journée. L’accueil se fait en petit groupe, sans inscription préalable, dans la limite des places disponibles. Un temps d’attente peut être observé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Des ateliers ludiques et accessibles pour découvrir, apprendre et manipuler, accompagnés par les jardiniers du Centre Technique Environnement

• Repiquage de plants

Découvrez les gestes essentiels du repiquage.

Chaque participant pourra mettre les mains dans la terre et repartir avec son plant à faire grandir chez soi.

• Atelier succulente

Initiez-vous à la plantation et découvrez les différentes couches essentielles (graviers, terreau, mousse) pour composer et personnaliser votre pot.

Durée : 30 minutes. À partir de 10 ans.

Parc des 33 hectares – Entrée Rue Camuis Rue Camus 93330 Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne 93330 Épi d’Or – Blancheville Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.neuillysurmarne.fr/parcs-et-squares/ Ouvert tous les jours de 7h à 22h (fermeture à 17h pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février)

Vous y trouverez :

• Agrès de fitness

• Parcours santé

• Stade d’athlétisme

• Skate parc

• 4 aires de jeux pour enfants

• 1 aire de jeux d’eau Aqualudik

• Ménagerie Saint-Baudile

• Caniparc

• Minigolf

• Boîtes à livres

• Table de piquenique

Ateliers de jardinage

Image générée par intelligence artificielle