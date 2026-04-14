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Ateliers participatifs : Vivez la nature autrement, Parc des 33 hectares – Entrée Rue Camuis, Neuilly-sur-Marne

Ateliers participatifs : Vivez la nature autrement, Parc des 33 hectares – Entrée Rue Camuis, Neuilly-sur-Marne

Ateliers participatifs : Vivez la nature autrement, Parc des 33 hectares – Entrée Rue Camuis, Neuilly-sur-Marne samedi 6 juin 2026.

Lieu : Parc des 33 hectares - Entrée Rue Camuis

Adresse : Rue Camus 93330 Neuilly-sur-Marne

Ville : 93330 Neuilly-sur-Marne

Département : Seine-Saint-Denis

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Les ateliers se tiennent en continu sur la journée. L'accueil se fait en petit groupe, sans inscription préalable, dans la limite des places disponibles. Un temps d'attente peut être observé.

Ateliers participatifs : Vivez la nature autrement Samedi 6 juin, 10h00 Parc des 33 hectares – Entrée Rue Camuis Seine-Saint-Denis

Les ateliers se tiennent en continu sur la journée. L’accueil se fait en petit groupe, sans inscription préalable, dans la limite des places disponibles. Un temps d’attente peut être observé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Des ateliers ludiques et accessibles pour découvrir, apprendre et manipuler, accompagnés par les jardiniers du Centre Technique Environnement
• Repiquage de plants
Découvrez les gestes essentiels du repiquage.
Chaque participant pourra mettre les mains dans la terre et repartir avec son plant à faire grandir chez soi.

• Atelier succulente
Initiez-vous à la plantation et découvrez les différentes couches essentielles (graviers, terreau, mousse) pour composer et personnaliser votre pot.
Durée : 30 minutes. À partir de 10 ans.

Parc des 33 hectares – Entrée Rue Camuis Rue Camus 93330 Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne 93330 Épi d’Or – Blancheville Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.neuillysurmarne.fr/parcs-et-squares/ Ouvert tous les jours de 7h à 22h (fermeture à 17h pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février)

Vous y trouverez :
• Agrès de fitness
• Parcours santé
• Stade d’athlétisme
• Skate parc
• 4 aires de jeux pour enfants
• 1 aire de jeux d’eau Aqualudik
• Ménagerie Saint-Baudile
• Caniparc
• Minigolf
• Boîtes à livres
• Table de piquenique
Ateliers de jardinage

Image générée par intelligence artificielle

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