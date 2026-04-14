Ateliers créatifs : créer avec la nature, Parc des 33 hectares – Entrée Rue Camuis, Neuilly-sur-Marne

Ateliers créatifs : créer avec la nature Samedi 6 juin, 10h00 Parc des 33 hectares – Entrée Rue Camuis Seine-Saint-Denis

Atelier cyanotype : réservé aux participants de plus de 12 ans. Cette technique particulière nécessitant un accompagnement spécifique, il est fortement conseillé de réserver son créneau à l’avance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Exprimez votre créativité grâce à des ateliers inspirés par les formes, les matières et les couleurs du jardin :

• Peinture sur galets : transformez pierres et galets en véritables œuvres d’art.

• Décoration de rondins de bois : personnalisez des supports naturels, à emporter ou à exposer.

• Atelier empreintes végétales : composez des silhouettes poétiques à partir de feuilles et de fleurs.

• Atelier cyanotype : découvrez cette technique photographique ancienne pour créer des impressions bleutées à partir de végétaux.

Parc des 33 hectares – Entrée Rue Camuis Rue Camus 93330 Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne 93330 Épi d’Or – Blancheville Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.neuillysurmarne.fr/parcs-et-squares/ [{« type »: « email », « value »: « actions.culturelles@neuillysurmarne.fr »}, {« owner »: {« uid »: 76290756, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: 450, « bookingContact »: « actions.culturelles@neuillysurmarne.fr », « venueId »: 152003, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 5 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1780732800000, « id »: 1}], « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] Ouvert tous les jours de 7h à 22h (fermeture à 17h pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février)

Vous y trouverez :

• Agrès de fitness

• Parcours santé

• Stade d’athlétisme

• Skate parc

• 4 aires de jeux pour enfants

• 1 aire de jeux d’eau Aqualudik

• Ménagerie Saint-Baudile

• Caniparc

• Minigolf

• Boîtes à livres

• Table de piquenique

Ateliers créatifs : créer avec la nature

Image générée par intelligence artificielle