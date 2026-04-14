Ateliers créatifs : créer avec la nature, Parc des 33 hectares – Entrée Rue Camuis, Neuilly-sur-Marne
Ateliers créatifs : créer avec la nature, Parc des 33 hectares – Entrée Rue Camuis, Neuilly-sur-Marne samedi 6 juin 2026.
Ateliers créatifs : créer avec la nature Samedi 6 juin, 10h00 Parc des 33 hectares – Entrée Rue Camuis Seine-Saint-Denis
Atelier cyanotype : réservé aux participants de plus de 12 ans. Cette technique particulière nécessitant un accompagnement spécifique, il est fortement conseillé de réserver son créneau à l’avance
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00
Exprimez votre créativité grâce à des ateliers inspirés par les formes, les matières et les couleurs du jardin :
• Peinture sur galets : transformez pierres et galets en véritables œuvres d’art.
• Décoration de rondins de bois : personnalisez des supports naturels, à emporter ou à exposer.
• Atelier empreintes végétales : composez des silhouettes poétiques à partir de feuilles et de fleurs.
• Atelier cyanotype : découvrez cette technique photographique ancienne pour créer des impressions bleutées à partir de végétaux.
Parc des 33 hectares – Entrée Rue Camuis Rue Camus 93330 Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne 93330 Épi d’Or – Blancheville Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.neuillysurmarne.fr/parcs-et-squares/ [{« type »: « email », « value »: « actions.culturelles@neuillysurmarne.fr »}, {« owner »: {« uid »: 76290756, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: 450, « bookingContact »: « actions.culturelles@neuillysurmarne.fr », « venueId »: 152003, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 5 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1780732800000, « id »: 1}], « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] Ouvert tous les jours de 7h à 22h (fermeture à 17h pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février)
Vous y trouverez :
• Agrès de fitness
• Parcours santé
• Stade d’athlétisme
• Skate parc
• 4 aires de jeux pour enfants
• 1 aire de jeux d’eau Aqualudik
• Ménagerie Saint-Baudile
• Caniparc
• Minigolf
• Boîtes à livres
• Table de piquenique
Ateliers créatifs : créer avec la nature
Image générée par intelligence artificielle
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