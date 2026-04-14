Balade nature et patrimoine, Parc départemental de la Haute-Île, Neuilly-sur-Marne

Balade nature et patrimoine Dimanche 7 juin, 09h30 Parc départemental de la Haute-Île Seine-Saint-Denis

inscription sur parcsinfo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’histoire du parc, de sa faune et de sa flore à travers une visite guidée dépaysante.

Avec Jacky Libaud, guide conférencier.

RDV sur le parking du Parc accès avenue Jean-Jaurès

Parc départemental de la Haute-Île 34 Avenue Jean Jaurès 93330 Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne 93330 Ville Évrard Seine-Saint-Denis Île-de-France https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/parc/parc-de-la-haute-ile/ https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr [{« type »: « link », « value »: « https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/activite/balade-nature-et-patrimoine-4/ »}] Situé dans le dernier méandre de la Marne, les 65 hectares du parc présentent une grande friche centrale entourée de zones humides et de boisements propices à l’observation de l’avifaune. Il accueille en son sein un archéosite unique en Ile-de-France. Parc de la Haute-Ile

220 Avenue Jean Jaurès, 93330 Neuilly-sur-Marne

En RER

Ligne A : arrêt « Neuilly-Plaisance », puis bus 113

Ligne E : arrêt « Chelles – Gournay RER »

SNCF Ile-de-France

Ligne « La Ferté-Milon – Château-Thierry / Gare de l’Est : arrêt « Chelles / Gournay RER », puis bus 113

En bus

Lignes 113 et 221 : arrêt « Pointe de Gournay »

En voiture

Route nationale « RN 34 », l’entrée parking se situe à côté du magasin » Point P « .

Information relative au stationnement : les week-ends du 1er mai au 30 septembre, l’accès au parking est réservé aux personnes à mobilité réduite sur présentation d’une carte en cours de validité.

Visite commentée

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