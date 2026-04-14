Balade nature et patrimoine, Parc départemental de la Haute-Île, Neuilly-sur-Marne
Balade nature et patrimoine, Parc départemental de la Haute-Île, Neuilly-sur-Marne dimanche 7 juin 2026.
Balade nature et patrimoine Dimanche 7 juin, 09h30 Parc départemental de la Haute-Île Seine-Saint-Denis
inscription sur parcsinfo
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
Partez à la découverte de l’histoire du parc, de sa faune et de sa flore à travers une visite guidée dépaysante.
Avec Jacky Libaud, guide conférencier.
RDV sur le parking du Parc accès avenue Jean-Jaurès
Parc départemental de la Haute-Île 34 Avenue Jean Jaurès 93330 Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne 93330 Ville Évrard Seine-Saint-Denis Île-de-France https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/parc/parc-de-la-haute-ile/ https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr [{« type »: « link », « value »: « https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/activite/balade-nature-et-patrimoine-4/ »}] Situé dans le dernier méandre de la Marne, les 65 hectares du parc présentent une grande friche centrale entourée de zones humides et de boisements propices à l’observation de l’avifaune. Il accueille en son sein un archéosite unique en Ile-de-France. Parc de la Haute-Ile
220 Avenue Jean Jaurès, 93330 Neuilly-sur-Marne
En RER
Ligne A : arrêt « Neuilly-Plaisance », puis bus 113
Ligne E : arrêt « Chelles – Gournay RER »
SNCF Ile-de-France
Ligne « La Ferté-Milon – Château-Thierry / Gare de l’Est : arrêt « Chelles / Gournay RER », puis bus 113
En bus
Lignes 113 et 221 : arrêt « Pointe de Gournay »
En voiture
Route nationale « RN 34 », l’entrée parking se situe à côté du magasin » Point P « .
Information relative au stationnement : les week-ends du 1er mai au 30 septembre, l’accès au parking est réservé aux personnes à mobilité réduite sur présentation d’une carte en cours de validité.
Visite commentée
©département de la seine saint denis
À voir aussi à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis)
- Balade en bateau électrique sans permis sur la Marne Port de plaisance de Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne 18 avril 2026
- La Nuit de la Glace à Neuilly-sur-Marne Patinoire de Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne 18 avril 2026
- Balade à vélo, Parc départemental de la Haute-île, Neuilly-sur-Marne 10 mai 2026
- Ateliers créatifs : créer avec la nature, Parc des 33 hectares – Entrée Rue Camuis, Neuilly-sur-Marne 6 juin 2026
- Ateliers participatifs : Vivez la nature autrement, Parc des 33 hectares – Entrée Rue Camuis, Neuilly-sur-Marne 6 juin 2026