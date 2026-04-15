Balade croquis, Parc départemental de la Haute-Île, Neuilly-sur-Marne

Balade croquis Dimanche 7 juin, 14h30 Parc départemental de la Haute-Île Seine-Saint-Denis

Aucun pré-acquis en dessin ou écriture n’est nécessaire. Matériel fourni.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Partez à la découverte du parc pour une promenade “créative”. Au cours de cette balade ponctuée de moments d’observation, vous aurez l’occasion d’explorer les paysages variés de ces lieux en réalisant des croquis, en portant un regard attentif et en inventant de courtes histoires inspirées par la nature.

Avec Clémence Mathieu, artiste et paysagiste.

Aucun pré-acquis en dessin ou écriture n’est nécessaire – Matériel fourni.

RDV sur le parking du Parc accès avenue Jean-Jaurès

Parc départemental de la Haute-Île 34 Avenue Jean Jaurès 93330 Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne 93330 Ville Évrard Seine-Saint-Denis Île-de-France https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/parc/parc-de-la-haute-ile/ https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr [{« type »: « link », « value »: « https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/activite/balade-croquis-6/ »}] Situé dans le dernier méandre de la Marne, les 65 hectares du parc présentent une grande friche centrale entourée de zones humides et de boisements propices à l’observation de l’avifaune. Il accueille en son sein un archéosite unique en Ile-de-France. Parc de la Haute-Ile

220 Avenue Jean Jaurès, 93330 Neuilly-sur-Marne

En RER

Ligne A : arrêt « Neuilly-Plaisance », puis bus 113

Ligne E : arrêt « Chelles – Gournay RER »

SNCF Ile-de-France

Ligne « La Ferté-Milon – Château-Thierry / Gare de l’Est : arrêt « Chelles / Gournay RER », puis bus 113

En bus

Lignes 113 et 221 : arrêt « Pointe de Gournay »

En voiture

Route nationale « RN 34 », l’entrée parking se situe à côté du magasin » Point P « .

Information relative au stationnement : les week-ends du 1er mai au 30 septembre, l’accès au parking est réservé aux personnes à mobilité réduite sur présentation d’une carte en cours de validité.

Visite créative : observation et croquis

©département de la seine saint denis