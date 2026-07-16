Ateliers calligraphie arabe | Ahmad Dari, Institut du monde arabe-Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Ateliers calligraphie arabe | Ahmad Dari Dimanche 6 décembre, 13h15, 15h45 Institut du monde arabe-Tourcoing Nord

20 / 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-06T13:15:00+01:00 – 2026-12-06T15:15:00+01:00

Fin : 2026-12-06T15:45:00+01:00 – 2026-12-06T17:45:00+01:00

L’art de l’écriture dans la civilisation arabo-musulmane est bien plus qu’une simple technique : c’est un héritage culturel et spirituel, reconnu comme patrimoine immatériel par l’UNESCO. À travers cet atelier, le maître calligraphe Ahmad Dari, originaire de Jérusalem, vous initiera aux secrets du calame et à la subtilité des liés et déliés de la calligraphie arabe.

Formé à Damas, une ville où l’art islamique et la calligraphie imprègnent les monuments historiques, Ahmad Dari a développé une expertise unique, mêlant rigueur technique et sensibilité esthétique. Il vous guidera dans la découverte de cet art millénaire, où chaque trait devient une œuvre d’équilibre et d’harmonie.

Institut du monde arabe-Tourcoing 9 Rue Gabriel Péri, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/ateliers-calligraphie-arabe-ahmad-dari-2/ »}]

À travers cet atelier, le maître calligraphe Ahmad Dari, originaire de Jérusalem, vous initiera aux secrets du calame et à la subtilité des liés et déliés de la calligraphie arabe.

Crédit de l’image : © A. Escoute, IMA-Tourcoing