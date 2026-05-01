Ateliers Carillons Les Zêtres compagnie Village de kerhinet Saint-Lyphard
Ateliers Carillons Les Zêtres compagnie Village de kerhinet Saint-Lyphard samedi 16 mai 2026.
Saint-Lyphard
Ateliers Carillons Les Zêtres compagnie
Village de kerhinet Gîte des écoliers Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 12:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Réalisation de carillons et autres élements de scénographie, n’hésitez pas à apporter du matériel de récupération en complément de ce qui vous sera proposé sur place.
Atelier gratuit, possibilité de faire dons de vos réalisations à la Compagnie et/ou de participer librement. .
Village de kerhinet Gîte des écoliers Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68 maisonduparc@parc-naturel-briere.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ateliers Carillons Les Zêtres compagnie Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44
À voir aussi à Saint-Lyphard (Loire-Atlantique)
- Théâtre-humour Fête des mères Espace Culturel de St Lyphard Saint-Lyphard 5 mai 2026
- Fête des mères, Espace culturel de Saint-Lyphard, Saint-Lyphard 5 mai 2026
- Expo-Vente Toupic et Filéa et Atelier Marie-Claude Saint-Lyphard 16 mai 2026
- Promenade suspendue Saint-Lyphard 16 mai 2026
- Atelier création avec la compagnie Les Zètres Village de Kerhinet Saint-Lyphard 16 mai 2026