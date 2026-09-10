Ateliers chocolatés pour les enfants chez Guisabel Route de Loiré Candé
mercredi 21 octobre 2026 · Route de Loiré · Candé
Informations pratiques
Candé
Ateliers chocolatés pour les enfants chez Guisabel
Route de Loiré Chocolaterie Guisabel Candé Maine-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:30:00
fin : 2026-10-21 11:30:00
Date(s) :
2026-10-21 2026-10-28
La chocolaterie Guisabel à Candé proposent des ateliers chocolatés pour les enfants pendant les vacances d’hiver, de printemps et d’automne en 2026.
Découvrez les secrets des maîtres chocolatiers avec l’atelier pour les enfants Assemble et customise ta création en chocolat avec l’aide d’un maître chocolatier.
2 créneaux disponible pas date de 10h30 à 11h30 & de 14h30 à 15h30.
A partir de 6 ans. Places limitées. .
Route de Loiré Chocolaterie Guisabel Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 70 88 cande@guisabel.fr
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English :
The Guisabel chocolate factory in Candé is offering chocolate workshops for children during the winter, spring and autumn vacations in 2026.
L’événement Ateliers chocolatés pour les enfants chez Guisabel Candé a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Anjou bleu
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