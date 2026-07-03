Ateliers cirque aérien adultes RueWATT Paris

Informations pratiques

Adultes à partir de 16 ans · Atelier à l’unité

Que vous ayez envie d’essayer ou que vous souhaitiez reprendre une activité circassienne, cet atelier est fait pour vous.

Proche

du sol pour commencer ou bien plus haut pour les plus aguerri·es,

expérimentez les sensations liées à l’apesanteur, à l’envol et au vide.

Les aériens sont également un très bon outil pour développer la confiance en soi.

Les

artistes du Cirque Fièr·e·s seront là pour vous guider, vous aider et

vous initier à différentes techniques dans une ambiance sécurisante et

bienveillante.

Venez vivre l’expérience !

Cirque Fier·e·s Cirque Fier·e·s est un collectif LGBTQIA+ et allié·e·s (intersectionnel

et féministe) voué à créer du lien social et des espaces plus safe

autour de la pratique des arts du cirque.

Télécharger la brochure

Des ateliers pour découvrir les agrès du cirque aérien : corde, trapèze, tissu, sangles et cerceau. Avec les artistes du Cirque Fièr.e.s

Le samedi 03 juillet 2027

de 15h00 à 17h00

Le samedi 19 juin 2027

de 15h00 à 17h00

Le samedi 22 mai 2027

de 15h00 à 17h00

Le samedi 24 avril 2027

de 15h00 à 17h00

Le samedi 20 mars 2027

de 15h00 à 17h00

Le samedi 27 février 2027

de 15h00 à 17h00

Le samedi 23 janvier 2027

de 15h00 à 17h00

Le samedi 05 décembre 2026

de 15h00 à 17h00

Le samedi 07 novembre 2026

de 15h00 à 17h00

Le samedi 03 octobre 2026

de 15h00 à 17h00

payant

• 1 atelier : 28 euros

• Pass 3 séances : 70 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-03T18:00:00+02:00

fin : 2027-07-03T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-03T15:00:00+02:00_2026-10-03T17:00:00+02:00;2026-11-07T15:00:00+02:00_2026-11-07T17:00:00+02:00;2026-12-05T15:00:00+02:00_2026-12-05T17:00:00+02:00;2027-01-23T15:00:00+02:00_2027-01-23T17:00:00+02:00;2027-02-27T15:00:00+02:00_2027-02-27T17:00:00+02:00;2027-03-20T15:00:00+02:00_2027-03-20T17:00:00+02:00;2027-04-24T15:00:00+02:00_2027-04-24T17:00:00+02:00;2027-05-22T15:00:00+02:00_2027-05-22T17:00:00+02:00;2027-06-19T15:00:00+02:00_2027-06-19T17:00:00+02:00;2027-07-03T15:00:00+02:00_2027-07-03T17:00:00+02:00

RueWATT 18, rue WATT 75013 Paris

https://www.2r2c.coop/2r2cms/ateliers-intro/cirque-a%C3%A9rien-adultes +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/ https://www.facebook.com/de.decirque/



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