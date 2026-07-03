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Ateliers cirque aérien adultes RueWATT Paris

samedi 3 octobre 2026 · RueWATT · Paris

Ateliers cirque aérien adultes RueWATT Paris

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 juillet 2027
Lieu
RueWATT
Adresse
18, rue WATT
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>• 1 atelier : 28 euros<br>• Pass 3 séances : 70 euros.</p>

Adultes à partir de 16 ans · Atelier à l’unité

Que vous ayez envie d’essayer ou que vous souhaitiez reprendre une activité circassienne, cet atelier est fait pour vous.
Proche
du sol pour commencer ou bien plus haut pour les plus aguerri·es,
expérimentez les sensations liées à l’apesanteur, à l’envol et au vide.
Les aériens sont également un très bon outil pour développer la confiance en soi.

Les
artistes du Cirque Fièr·e·s seront là pour vous guider, vous aider et
vous initier à différentes techniques dans une ambiance sécurisante et
bienveillante.

Venez vivre l’expérience !

Cirque Fier·e·s

Cirque Fier·e·s est un collectif LGBTQIA+ et allié·e·s (intersectionnel
et féministe) voué à créer du lien social et des espaces plus safe
autour de la pratique des arts du cirque.

Télécharger la brochure

Des ateliers pour découvrir les agrès du cirque aérien : corde, trapèze, tissu, sangles et cerceau. Avec les artistes du Cirque Fièr.e.s
Le samedi 03 juillet 2027
de 15h00 à 17h00
Le samedi 19 juin 2027
de 15h00 à 17h00
Le samedi 22 mai 2027
de 15h00 à 17h00
Le samedi 24 avril 2027
de 15h00 à 17h00
Le samedi 20 mars 2027
de 15h00 à 17h00
Le samedi 27 février 2027
de 15h00 à 17h00
Le samedi 23 janvier 2027
de 15h00 à 17h00
Le samedi 05 décembre 2026
de 15h00 à 17h00
Le samedi 07 novembre 2026
de 15h00 à 17h00
Le samedi 03 octobre 2026
de 15h00 à 17h00
payant

• 1 atelier : 28 euros
• Pass 3 séances : 70 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T18:00:00+02:00
fin : 2027-07-03T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-03T15:00:00+02:00_2026-10-03T17:00:00+02:00;2026-11-07T15:00:00+02:00_2026-11-07T17:00:00+02:00;2026-12-05T15:00:00+02:00_2026-12-05T17:00:00+02:00;2027-01-23T15:00:00+02:00_2027-01-23T17:00:00+02:00;2027-02-27T15:00:00+02:00_2027-02-27T17:00:00+02:00;2027-03-20T15:00:00+02:00_2027-03-20T17:00:00+02:00;2027-04-24T15:00:00+02:00_2027-04-24T17:00:00+02:00;2027-05-22T15:00:00+02:00_2027-05-22T17:00:00+02:00;2027-06-19T15:00:00+02:00_2027-06-19T17:00:00+02:00;2027-07-03T15:00:00+02:00_2027-07-03T17:00:00+02:00

RueWATT 18, rue WATT  75013 Paris
https://www.2r2c.coop/2r2cms/ateliers-intro/cirque-a%C3%A9rien-adultes +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/ https://www.facebook.com/de.decirque/


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