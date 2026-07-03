Ateliers cirque baby-parents pour s’amuser en famille RueWATT Paris
samedi 7 novembre 2026 · RueWATT · Paris
Informations pratiques
Avec Jenny Vernier
À
travers des explorations corporelles, des parcours, des objets de
cirque, de la musique et des imaginaires partagés, petit·es et grand·es
sont invité·es à expérimenter ensemble, dans le plaisir du mouvement et
de la relation.
Les parents accompagnent leurs enfants dans les
propositions tout en trouvant leur propre place dans l’atelier. Chacun·e
peut participer librement, à son rythme, dans un espace bienveillant
favorisant la confiance, la créativité et le partage.
Un moment sensible et joyeux pour vivre une expérience commune hors du quotidien.
Jenny Vernier
Jenny Vernier est artiste circassienne, danseuse et
éducatrice de jeunes enfants. Formée à l’École et au Centre National des
Arts du Cirque ainsi qu’au diplôme d’État de professeur de danse
contemporaine, elle développe depuis plusieurs années un travail mêlant
création artistique, transmission et médiation culturelle. Elle
intervient auprès de publics variés au sein de compagnies, d’écoles et
de structures sociales. Sa pédagogie s’appuie sur l’écoute, le jeu,
l’imaginaire et l’exploration sensorielle afin de permettre à chacun de
trouver sa place dans le mouvement et la relation à l’autre.
Un temps de découverte et de jeu autour du mouvement et du cirque pour les 2-4 ans et leurs parents.
Le samedi 19 juin 2027
de 10h00 à 11h00
Le samedi 22 mai 2027
de 10h00 à 11h00
Le samedi 24 avril 2027
de 10h00 à 11h00
Le samedi 20 mars 2027
de 10h00 à 11h00
Le samedi 07 novembre 2026
de 10h00 à 11h00
payant
25 euros par binôme.
Public tout-petits. A partir de 2 ans. Jusqu’à 4 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-07T11:00:00+01:00
fin : 2027-06-19T14:00:00+02:00
Date(s) : 2026-11-07T10:00:00+02:00_2026-11-07T11:00:00+02:00;2027-03-20T10:00:00+02:00_2027-03-20T11:00:00+02:00;2027-04-24T10:00:00+02:00_2027-04-24T11:00:00+02:00;2027-05-22T10:00:00+02:00_2027-05-22T11:00:00+02:00;2027-06-19T10:00:00+02:00_2027-06-19T11:00:00+02:00
RueWATT 18, rue WATT 75013 Paris
https://www.2r2c.coop/2r2cms/ateliers-intro/ateliers-baby-parents +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/ https://www.facebook.com/de.decirque/
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