Ateliers cirque baby-parents pour s’amuser en famille RueWATT Paris

Informations pratiques

Avec Jenny Vernier

À

travers des explorations corporelles, des parcours, des objets de

cirque, de la musique et des imaginaires partagés, petit·es et grand·es

sont invité·es à expérimenter ensemble, dans le plaisir du mouvement et

de la relation.

Les parents accompagnent leurs enfants dans les

propositions tout en trouvant leur propre place dans l’atelier. Chacun·e

peut participer librement, à son rythme, dans un espace bienveillant

favorisant la confiance, la créativité et le partage.

Un moment sensible et joyeux pour vivre une expérience commune hors du quotidien.

Jenny Vernier Jenny Vernier est artiste circassienne, danseuse et

éducatrice de jeunes enfants. Formée à l’École et au Centre National des

Arts du Cirque ainsi qu’au diplôme d’État de professeur de danse

contemporaine, elle développe depuis plusieurs années un travail mêlant

création artistique, transmission et médiation culturelle. Elle

intervient auprès de publics variés au sein de compagnies, d’écoles et

de structures sociales. Sa pédagogie s’appuie sur l’écoute, le jeu,

l’imaginaire et l’exploration sensorielle afin de permettre à chacun de

trouver sa place dans le mouvement et la relation à l’autre.

Télécharger la brochure

Un temps de découverte et de jeu autour du mouvement et du cirque pour les 2-4 ans et leurs parents.

Le samedi 19 juin 2027

de 10h00 à 11h00

Le samedi 22 mai 2027

de 10h00 à 11h00

Le samedi 24 avril 2027

de 10h00 à 11h00

Le samedi 20 mars 2027

de 10h00 à 11h00

Le samedi 07 novembre 2026

de 10h00 à 11h00

payant

25 euros par binôme.

Public tout-petits. A partir de 2 ans. Jusqu’à 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-07T11:00:00+01:00

fin : 2027-06-19T14:00:00+02:00

Date(s) : 2026-11-07T10:00:00+02:00_2026-11-07T11:00:00+02:00;2027-03-20T10:00:00+02:00_2027-03-20T11:00:00+02:00;2027-04-24T10:00:00+02:00_2027-04-24T11:00:00+02:00;2027-05-22T10:00:00+02:00_2027-05-22T11:00:00+02:00;2027-06-19T10:00:00+02:00_2027-06-19T11:00:00+02:00

RueWATT 18, rue WATT 75013 Paris

https://www.2r2c.coop/2r2cms/ateliers-intro/ateliers-baby-parents +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/ https://www.facebook.com/de.decirque/



Afficher la carte du lieu RueWATT et trouvez le meilleur itinéraire

