Ateliers Clown parents-enfants 5-10 ans Studio M Paris
dimanche 4 octobre 2026 · Studio M · Paris
Informations pratiques
Du jeu burlesque et clownesque à la découverte des émotions et de l’imaginaire ! Venez rire et vous amuser avec cet atelier rythmé, tonique et surtout très ludique : chercher son propre clown, explorer son corps dans l’espace, prendre conscience de ses capacités comiques, apprendre à jouer avec les autres… L’atelier clown est basé sur des jeux rythmiques, corporels, des improvisations, l’exploration des émotions, l’écoute, l’imagination… le tout, en enfilant son nez rouge de clown !
La Compagnie Maya fournit les nez de clown. Ils vous seront offerts à la fin de l’atelier !
Dates 2026-2027 : Dimanche 11h-12h
4 octobre, 15 novembre, 13 décembre, 17 janvier, 28 février, 21 mars, 25 avril, 23 mai
Studio M : 65 rue de charenton, 75012.
M° Ledru-Rollin, Bastille, Gare de Lyon
Ateliers Clown en duo parents-enfants 5-10 ans
EN FAMILLE
Le dimanche 10h-11h
Paris 15
www.compagniemaya.com
Le dimanche 04 octobre 2026
de 11h00 à 12h00
payant Réservation à la séance : 25 € pour un duo (un duo = 1 parent + 1 enfant)
En cas d’impossibilité de maintenir l’activité, un report ou remboursement vous sera proposé. Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-04T14:00:00+02:00
fin : 2026-10-04T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-04T11:00:00+02:00_2026-10-04T12:00:00+02:00
Studio M 65 rue de charenton, 75012 75012 Paris
https://compagniemaya.com/ateliers-duo-clown/ +33612966598 contact@compagniemaya.com https://www.facebook.com/CompagnieMayaParis https://www.facebook.com/CompagnieMayaParis
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