Ateliers conversation & clubs de lecture en italien Bibliothèque Germaine Tillion Paris vendredi 11 septembre 2026.

Venez tous les mois pratiquer une activité en italien à la bibliothèque Germaine Tillion !

Ces ateliers, animés de façon bénévole par Paola Moreschi, sont ouverts à tous et gratuits.

Un niveau minimal A2 est recommandé.

Ateliers conversation

Venez-vous initier au grand art de la conversation à l’italienne ! Vous pourrez partager un moment convivial dans la langue de Dante sur des thèmes variés.

De 17h à 19h, les vendredis : 11 septembre, 6 novembre

Club di lettura

Que vous lisiez en langue originale ou en français, partagez vos coups de cœur littéraires en italien avec nous.

De 17h à 19h, les vendredis : 2 octobre, 4 décembre

Vous aimez parler en italien ?

Ateliers conversation ou clubs de lecture : il y en a pour tous les goûts à la bibliothèque Germaine Tillion !

Le vendredi 06 novembre 2026

de 17h00 à 19h00

Le vendredi 04 décembre 2026

de 17h00 à 19h00

Le vendredi 02 octobre 2026

de 17h00 à 19h00

Le vendredi 11 septembre 2026

de 17h00 à 19h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-11T20:00:00+02:00

fin : 2026-12-04T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-09-11T17:00:00+02:00_2026-09-11T19:00:00+02:00;2026-10-02T17:00:00+02:00_2026-10-02T19:00:00+02:00;2026-11-06T17:00:00+02:00_2026-11-06T19:00:00+02:00;2026-12-04T17:00:00+02:00_2026-12-04T19:00:00+02:00

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris

+33147047085 bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr



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