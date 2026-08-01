Baile Inolvidable – Salseo con Perreo ! Fiesta Latino mix Salsa, Cumbia, Reggaeton, Merengue y más! La Cité Fertile Pantin

Informations pratiques

Une nuit entre tradition et modernité, inspirée par l’énergie de Bad Bunny, pour danser sin parar.

RDV avec DJ Cucurucho & Groovalizacion DJs pour transpirer avec une ambiance 100% latino con mucho salseo y perreo hasta abajo.

Pour la 4eme édition BAILE INOLVIDABLE s’installe à la Cité Fertile à Pantin pour un jeudi en format after-work gratuit 18h-1h pour vous faire transpirer avec une ambiance 100% latino.

A bailar Paris!! Viva el Veranooooo !!

Cet été Le Bal Tropical de Paname vous a concocté une fiesta caliente latina vibes mêlant salsa, reggaeton, cumbia, bachata et vibes afro-caribéennes !!

Le jeudi 06 août 2026

de 18h00 à 00h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-08-06T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-06T18:00:00+02:00_2026-08-06T00:00:00+02:00

La Cité Fertile 14 Avenue Edouard Vaillant 93500 Pantin

https://www.facebook.com/events/1338318041840393/ https://www.facebook.com/baltropicalpaname https://www.facebook.com/baltropicalpaname



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