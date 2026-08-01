Baile Inolvidable – Salseo con Perreo ! Fiesta Latino mix Salsa, Cumbia, Reggaeton, Merengue y más! La Cité Fertile Pantin
jeudi 6 août 2026 · La Cité Fertile · Pantin
Informations pratiques
Une nuit entre tradition et modernité, inspirée par l’énergie de Bad Bunny, pour danser sin parar.
RDV avec DJ Cucurucho & Groovalizacion DJs pour transpirer avec une ambiance 100% latino con mucho salseo y perreo hasta abajo.
Pour la 4eme édition BAILE INOLVIDABLE s’installe à la Cité Fertile à Pantin pour un jeudi en format after-work gratuit 18h-1h pour vous faire transpirer avec une ambiance 100% latino.
A bailar Paris!! Viva el Veranooooo !!
Cet été Le Bal Tropical de Paname vous a concocté une fiesta caliente latina vibes mêlant salsa, reggaeton, cumbia, bachata et vibes afro-caribéennes !!
Le jeudi 06 août 2026
de 18h00 à 00h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-06T21:00:00+02:00
fin : 2026-08-06T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-06T18:00:00+02:00_2026-08-06T00:00:00+02:00
La Cité Fertile 14 Avenue Edouard Vaillant 93500 Pantin
https://www.facebook.com/events/1338318041840393/ https://www.facebook.com/baltropicalpaname https://www.facebook.com/baltropicalpaname
Afficher la carte du lieu La Cité Fertile et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Pantin (Paris)
- La Mona Dimanche Open Air au Canal Barboteur (Gratuit) Canal Barboteur Pantin 9 août 2026
- Le Beau Dimanche : Sahel Ménilmontant + Dj La Bise Canal Barboteur Pantin 23 août 2026
- DISCOBOLE : Stéphane Hoareau_TRANS KABAR, Metaxu, Pantin 10 septembre 2026
- Hôtel de Ville Pantin – visites guidées, Hôtel de Ville – Pantin, Pantin 18 septembre 2026
- Hôtel de Ville de Pantin – jeux anciens, Hôtel de Ville – Pantin, Pantin 19 septembre 2026