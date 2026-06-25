A la découverte des quartiers parisiens : Maison-Blanche, un quartier tranquille du 13e arrondissement Métro Tolbiac Paris jeudi 6 août 2026.

Le quartier Maison-Blanche tient son nom d’un hameau éponyme qui se trouvait à l’emplacement actuel de la station de métro Maison-Blanche. La partie nord du quartier a été annexé à la ville de Paris en 1860. Elle appartenait auparavant à la commune de Gentilly. La Butte-aux-Cailles au nord était, à l’époque, recouverte de prés, de moulins et de carrières. Ces carrières servaient au remblaiement de la vallée, puis à recouvrir totalement la Bièvre qui s’écoulait non loin de là.

De hameau champêtre à quartier industriel, Maison-Blanche a connu plusieurs histoires. Aujourd’hui, c’est un quartier tranquille qui regorge de ruelles cachées et atypiques, et de nombreux écrins de verdure.

Cette visite guidée est proposée par le Comité d’histoire de la Ville de Paris.

Un parcours numérique dédié, valorisant l’histoire et le patrimoine de ce quartier du 13e arrondissement, a été réalisé par le Département de l’histoire, de la mémoire et des musées associatifs (Direction des affaires culturelles) dans le cadre du budget participatif de la Ville de Paris.

Découvrez le charme de Maison-Blanche, ses ruelles cachées, ses parcs et jardins, ses maisons et immeubles remarquables. Une visite guidée proposée par le Comité d’histoire de la Ville de Paris.

Le jeudi 06 août 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit sous condition

Visite gratuite dans la limite des places disponibles (25 personnes par visite)

Réservation obligatoire à partir du 21 juillet 2026

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-08-06T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-06T18:00:00+02:00_2026-08-06T20:00:00+02:00

Métro Tolbiac 55-57, avenue d’Italie 75013 Paris

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