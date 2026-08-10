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Ateliers couture créative chez la souffleuse de verre Uzerche

mercredi 19 août 2026 · Uzerche

Ateliers couture créative chez la souffleuse de verre Uzerche

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
141 rue de la Gane Lachaud
Ville
19140 Uzerche
Département
Corrèze
Tarif
55 55 Tarif de base plein tarif

Uzerche

Ateliers couture créative chez la souffleuse de verre

141 rue de la Gane Lachaud Uzerche Corrèze

Tarif : 55 – 55 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 09:30:00
fin : 2026-08-19 12:30:00

Date(s) :
2026-08-19

Dans son nouveau local, Julie, la souffleuse de verre, accueille dans son espace formation, la couturière Thérèse Beaufort.

Atelier Pochette bandoulière ados .
Matériel et tissu fournis.
Prêt de machine à coudre si vous n’en avez pas.
Atelier de 8 à 15 ans.
Tarif 55€

Inscriptions sur https://lalchimisteverre.ellohaweb.com/ ou 06.50.32.33.68   .

141 rue de la Gane Lachaud Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 32 33 68 

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English : Ateliers couture créative chez la souffleuse de verre

L’événement Ateliers couture créative chez la souffleuse de verre Uzerche a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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