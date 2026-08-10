Informations pratiques

Uzerche

Ateliers couture créative chez la souffleuse de verre

141 rue de la Gane Lachaud Uzerche Corrèze

Tarif : 55 – 55 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 09:30:00

fin : 2026-08-19 12:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Dans son nouveau local, Julie, la souffleuse de verre, accueille dans son espace formation, la couturière Thérèse Beaufort.

Atelier Pochette bandoulière ados .

Matériel et tissu fournis.

Prêt de machine à coudre si vous n’en avez pas.

Atelier de 8 à 15 ans.

Tarif 55€

Inscriptions sur https://lalchimisteverre.ellohaweb.com/ ou 06.50.32.33.68 .

141 rue de la Gane Lachaud Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 32 33 68

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English : Ateliers couture créative chez la souffleuse de verre

L’événement Ateliers couture créative chez la souffleuse de verre Uzerche a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme Terres de Corrèze