Ateliers couture créative chez la souffleuse de verre Uzerche
mercredi 19 août 2026 · Uzerche
Informations pratiques
Uzerche
Ateliers couture créative chez la souffleuse de verre
141 rue de la Gane Lachaud Uzerche Corrèze
Tarif : 55 – 55 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 09:30:00
fin : 2026-08-19 12:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Dans son nouveau local, Julie, la souffleuse de verre, accueille dans son espace formation, la couturière Thérèse Beaufort.
Atelier Pochette bandoulière ados .
Matériel et tissu fournis.
Prêt de machine à coudre si vous n’en avez pas.
Atelier de 8 à 15 ans.
Tarif 55€
Inscriptions sur https://lalchimisteverre.ellohaweb.com/ ou 06.50.32.33.68 .
141 rue de la Gane Lachaud Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 32 33 68
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English : Ateliers couture créative chez la souffleuse de verre
L’événement Ateliers couture créative chez la souffleuse de verre Uzerche a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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