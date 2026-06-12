Ateliers créatifs Arts japonais : Chigiri-e & Sashiko Centre Sportif Jules Noël PARIS dimanche 5 juillet 2026.

Le Sashiko est une broderie traditionnelle japonaise inspirée de la récupération de textiles usagés. Le Chigiri-e est art japonais qui est ne sorte de collage en papier déchiré à la main.

Ateliers pour enfants-parents dans le cadre de la Base de Loisirs estivale organisés par la Mairie du 14e

Chigiri-e avec motif Mt.Fuji

Date : dimanche 5 juillet 2026 de 14h à 17h

Lieu : village sportif Jules Noël, 3 Av. Maurice d’Ocagne, Paris 14e

Enfants accompagnés à partir de 6 ans et adolescents

*Gratuit sans réservation, 20 enfants max / jour

Atelier Mini tableau en broderie japonaise Sashiko

Date : lundi 6 juillet 2026 de 16h à 20h

Lieux : avril et mai à l’école élémentaire Asseline, (5-7 rue Asseline Paris 14e), juillet au village sportif Jules Noël (3 Av. Maurice d’Ocagne, Paris 14e)

Enfants accompagnés à partir de 9 ans et adolescents

*Gratuit sans réservation, 20 enfants max/ jour

L’association culturelle franco-japonaise Talachiné propose deux thèmes différents destinés aux enfants dans le 14e arrondissement !

Du dimanche 05 juillet 2026 au lundi 06 juillet 2026 :

gratuit

*Gratuit, sans réservation, places limités, 20 personnes au maximum / jour

Public tout-petits, enfants et jeunes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-05T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-07T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 PARIS

https://associationtalachine.jimdofree.com/ https://www.facebook.com/associationtalachine/ https://www.facebook.com/associationtalachine/



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