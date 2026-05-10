Jam session Soul, Groove / Par Maë Defays JASS CLUB PARIS Paris
Jam session Soul, Groove / Par Maë Defays JASS CLUB PARIS Paris dimanche 5 juillet 2026.
Jam session Soul/Groove !
Erykah Badu, Jill Scott, Lauryn Hill, D’angelo, Prince, Stevie Wonder…
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue, contrebasse & batterie sur place
À partir de 22h30 tous les samedis soirs au club, RDV Jam session !
Le samedi 04 juillet 2026
de 22h30 à 01h30
payant Musicien·nes : 0 EUR
Tarif : 5 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-05T01:30:00+02:00
fin : 2026-07-05T04:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T22:30:00+02:00_2026-07-04T01:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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