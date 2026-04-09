L’OPEN MIC / JAM VOCALE DE RAPHAEL & VALENTIN Le Baiser Salé Paris
L’OPEN MIC / JAM VOCALE DE RAPHAEL & VALENTIN Le Baiser Salé Paris dimanche 5 juillet 2026.
Le Club ouvre ses portes à une jam vocale d’enfer animée par deux musiciens d’exception : Raphaël Berrien à la guitare et Valentin Caillon au piano et à la voix.
Le rendez-vous à ne pas manquer tous les samedis à partir de minuit !
Raphaël Berrien/Valentin Caillon
Le samedi 04 juillet 2026
de 23h30 à 01h00
gratuit sous condition Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-05T02:30:00+02:00
fin : 2026-07-05T04:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T23:30:00+02:00_2026-07-04T01:00:00+02:00
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
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