L’OPEN MIC / JAM VOCALE DE RAPHAEL & VALENTIN Le Baiser Salé Paris

Le Club ouvre ses portes à une jam vocale d’enfer animée par deux musiciens d’exception : Raphaël Berrien à la guitare et Valentin Caillon au piano et à la voix.

Le rendez-vous à ne pas manquer tous les samedis à partir de minuit !

Raphaël Berrien/Valentin Caillon

Le samedi 04 juillet 2026

de 23h30 à 01h00

gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-05T02:30:00+02:00

fin : 2026-07-05T04:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T23:30:00+02:00_2026-07-04T01:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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