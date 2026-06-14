Paris Sport Dimanches Estivaux : Fitness et Stretching au Square Montholon Paris 9 Square Montholon PARIS

FITNESS SUMMER – Tous les dimanches de l’été ! ☀️

Envie de bouger, de vous dépenser et de faire le plein d’énergie dans une ambiance conviviale ? Rejoignez-nous chaque dimanche tout au long de l’été pour des séances de fitness dynamiques, accessibles à tous les niveaux !

Encadrées par des éducateurs sportifs professionnels, ces animations vous permettront de prendre soin de votre forme, de vous dépasser à votre rythme et de partager un moment sportif et convivial en plein air.

Au programme : renforcement musculaire, cardio, mobilité, bonne humeur et motivation collective !

Tous les dimanches de l’été

Ouvert à tous – Débutants et confirmés

Encadrement par des professionnels diplômés

☀️ Sport, énergie et convivialité au rendez-vous

Venez seul, entre amis ou en famille, et faites de votre dimanche un moment de bien-être et de vitalité !

Le dispositif est gratuit, sans inscription préalable et ouvert à tous les publics, dans la limite des places disponibles.

Paris Sport Dimanches Estivaux permet à toutes et tous de pratiquer gratuitement une activité sportive en plein air durant l’été à Paris. Du 28 juin au 13 septembre, des éducateurs sportifs diplômés animent chaque dimanche matin des séances dans des parcs et espaces publics en accès libre dans les différents arrondissements de la capitale.

Du dimanche 28 juin 2026 au dimanche 13 septembre 2026 :

dimanche

de 10h00 à 12h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-13T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-28T10:00:00+02:00_2026-06-28T12:00:00+02:00;2026-07-05T10:00:00+02:00_2026-07-05T12:00:00+02:00;2026-07-12T10:00:00+02:00_2026-07-12T12:00:00+02:00;2026-07-19T10:00:00+02:00_2026-07-19T12:00:00+02:00;2026-07-26T10:00:00+02:00_2026-07-26T12:00:00+02:00;2026-08-02T10:00:00+02:00_2026-08-02T12:00:00+02:00;2026-08-09T10:00:00+02:00_2026-08-09T12:00:00+02:00;2026-08-16T10:00:00+02:00_2026-08-16T12:00:00+02:00;2026-08-23T10:00:00+02:00_2026-08-23T12:00:00+02:00;2026-08-30T10:00:00+02:00_2026-08-30T12:00:00+02:00;2026-09-06T10:00:00+02:00_2026-09-06T12:00:00+02:00;2026-09-13T10:00:00+02:00_2026-09-13T12:00:00+02:00

Square Montholon 2 rue Mayran 75009 PARIS



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