Ateliers créatifs d’été Musée des Beaux-Arts Louhans-Châteaurenaud
Ateliers créatifs d’été Musée des Beaux-Arts Louhans-Châteaurenaud mercredi 8 juillet 2026.
Louhans-Châteaurenaud
Ateliers créatifs d’été
Musée des Beaux-Arts 29 Rue des Dodanes Louhans Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22
Ateliers créatifs en famille Juillet
Le musée vit pendant les travaux ! Les ateliers créatifs du mois de juillet sont maintenus et vous attendent pour des moments de découverte et de création en famille.
Forêt de points (6-10 ans) 8 juillet
Initiez-vous au pointillisme en créant un arbre entièrement composé de petites touches et de points colorés. Inspiré des grands peintres néo-impressionnistes, cet atelier ludique et poétique invite petits et grands à explorer la magie des couleurs et de la lumière, un point à la fois.
Lettres en folie (8-12 ans) 22 juillet
Découvrez l’alphabet inventé par l’artiste Auguste Herbin et utilisez-le pour créer votre propre tableau. Formes et couleurs se transforment en lettres et mots codés un message secret caché dans une œuvre originale !
Des moments créatifs à partager en famille. .
Musée des Beaux-Arts 29 Rue des Dodanes Louhans-Châteaurenaud 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté musee@louhans-chateaurenaud.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers créatifs d’été
L’événement Ateliers créatifs d’été Louhans-Châteaurenaud a été mis à jour le 2026-06-26 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
À voir aussi à Louhans (Saône-et-Loire)
- Bress’Addict 2026 Place Saint-Jean Louhans 1 juillet 2026
- Bress’Addict 2026 Place Saint-Jean Louhans 1 juillet 2026
- Les Nuits Bressanes 2026 Stade de Bram Louhans 3 juillet 2026
- Visite guidée de la ville de Louhans Place Saint Jean Louhans 6 juillet 2026
- Visites insolites Atelier des arcades Christa Atelier des Arcades Louhans 8 juillet 2026