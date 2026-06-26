Ateliers créatifs d’été Musée des Beaux-Arts Louhans-Châteaurenaud

Louhans-Châteaurenaud

Ateliers créatifs d’été

Musée des Beaux-Arts 29 Rue des Dodanes Louhans Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22

Ateliers créatifs en famille Juillet

Le musée vit pendant les travaux ! Les ateliers créatifs du mois de juillet sont maintenus et vous attendent pour des moments de découverte et de création en famille.

Forêt de points (6-10 ans) 8 juillet

Initiez-vous au pointillisme en créant un arbre entièrement composé de petites touches et de points colorés. Inspiré des grands peintres néo-impressionnistes, cet atelier ludique et poétique invite petits et grands à explorer la magie des couleurs et de la lumière, un point à la fois.

Lettres en folie (8-12 ans) 22 juillet

Découvrez l’alphabet inventé par l’artiste Auguste Herbin et utilisez-le pour créer votre propre tableau. Formes et couleurs se transforment en lettres et mots codés un message secret caché dans une œuvre originale !

Des moments créatifs à partager en famille. .

Musée des Beaux-Arts 29 Rue des Dodanes Louhans-Châteaurenaud 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté musee@louhans-chateaurenaud.fr

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English : Ateliers créatifs d’été

L’événement Ateliers créatifs d’été Louhans-Châteaurenaud a été mis à jour le 2026-06-26 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)