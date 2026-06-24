Saint-Jean-et-Saint-Paul

Ateliers créatifs

Saint-Jean-et-Saint-Paul Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Apprenez-en plus sur l’histoire de l’enluminure et initiez-vous, avec vos enfants, à cet art le temps d’un après-midi dans le fort de Saint-Jean-d’Alcas.

Laissez libre cours à votre créativité en utilisant calames, pinceaux, feuilles d’or et toute la palette de couleurs à votre disposition, afin de créer la lettrine de vos rêves !

Rendez-vous au point accueil à 14h30

Durée entre 2h et 2h30.

A partir de 6 ans. L’atelier s’adresse avant tout aux enfants, mais les parents peuvent également participer à l’initiation. Matériel fourni (encre, pinceaux, calame, feuilles…)

==> RESERVEZ VOTRE ATELIER ENLUMINURE 6 .

Saint-Jean-et-Saint-Paul 12250 Aveyron Occitanie

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English :

Learn more about the history of book illumination and try your hand at this art with your children for an afternoon at the Fort de Saint-Jean-d’Alcas.

L’événement Ateliers créatifs Saint-Jean-et-Saint-Paul a été mis à jour le 2026-06-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)