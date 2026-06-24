Ateliers créatifs Saint-Jean-et-Saint-Paul
Ateliers créatifs Saint-Jean-et-Saint-Paul vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Jean-et-Saint-Paul
Ateliers créatifs
Saint-Jean-et-Saint-Paul Aveyron
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Apprenez-en plus sur l’histoire de l’enluminure et initiez-vous, avec vos enfants, à cet art le temps d’un après-midi dans le fort de Saint-Jean-d’Alcas.
Laissez libre cours à votre créativité en utilisant calames, pinceaux, feuilles d’or et toute la palette de couleurs à votre disposition, afin de créer la lettrine de vos rêves !
Rendez-vous au point accueil à 14h30
Durée entre 2h et 2h30.
A partir de 6 ans. L’atelier s’adresse avant tout aux enfants, mais les parents peuvent également participer à l’initiation. Matériel fourni (encre, pinceaux, calame, feuilles…)
==> RESERVEZ VOTRE ATELIER ENLUMINURE 6 .
Saint-Jean-et-Saint-Paul 12250 Aveyron Occitanie
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English :
Learn more about the history of book illumination and try your hand at this art with your children for an afternoon at the Fort de Saint-Jean-d’Alcas.
L’événement Ateliers créatifs Saint-Jean-et-Saint-Paul a été mis à jour le 2026-06-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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