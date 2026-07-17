Ateliers créatifs « Torques POP », Archéosite de Montans, Montans

Informations pratiques

Ateliers créatifs « Torques POP » 19 et 20 septembre Archéosite de Montans Tarn

Gratuit. Sans réservation. À partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Ateliers créatifs « Torques pop »

Créez votre propre collier celte à partir de fils métalliques torsadés et de perles en bois colorées, pour un résultat résolument « Celtic Fashion ».

Les ateliers débutent à 14h, 15h, 16h et 17h.

Durée : environ 30 minutes.

Tout public à partir de 8 ans. Les enfants doivent être accompagnés.

Archéosite de Montans 33 Avenue Elie Rossignol, 81600 Montans, France Montans 81600 Tarn Occitanie 0563575916 https://www.gaillac-graulhet.fr/se-divertir/larcheosite-de-montans/lieu-culturel-et-pedagogique Dédié à l’accueil des publics, à la présentation des collections, ainsi qu’aux actions de médiation, la partie musée de l’Archéosite est établie selon un plan en U, caractéristique des villas gallo-romaines. Sur plus de 400 m2, trois espaces présentant de façon permanente les collections du musée, ainsi qu’une salle sécurisée, dite “salle des trésors”, où sont exposés les objets les plus remarquables découverts sur le territoire. Une des deux ailes du bâtiment présente la reconstitution d’une rue et d’une maison gallo-romaine en taille réelle, tandis que la seconde est dévolue aux expositions temporaires. Un parc de plus de 5000 m² abrite les reconstitutions d’un atelier de potier gallo-romain et d’un four à sigillées. Le musée propose des animations ludiques et pédagogiques. Partenaire d’événements nationaux de renom, l’Archéosite établit des programmations spécifiques pour chacune de ces manifestations. Au printemps, une semaine exceptionnelle permet de revivre les grands moments de l’Antiquité avec des démonstrations et des expérimentations animées par une troupe de reconstitution historique. A 4 km de Gaillac, entre Toulouse (40 min) et Albi (20 min). Autoroute A 68 sortie 8 (Lisle-sur-Tarn) ou sortie 9 (Gaillac). Accessible aux personnes à mobilité réduite. Parking à proximité.

Ateliers créatifs « Torques pop »

© Centre archéologique Montans