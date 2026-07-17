Exposition : regards d’artistes sur le bijou archéologique, Archéosite de Montans, Montans

Informations pratiques

Exposition : regards d’artistes sur le bijou archéologique 19 et 20 septembre Archéosite de Montans Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le torque de Montans, son histoire et sa réplique contemporaine inspirent les artistes.

Exposition éphémère « Torques réinventés »

Les étudiants des filières joaillerie et bijouterie contemporaines du lycée Clément-de-Pémille proposent leurs interprétations actuelles du torque, collier emblématique du monde celte.

Tout le week-end.

La poétique des métaux précieux : rencontre avec Raphaël Muller

Artiste et écrivain, Raphaël Muller présente quatre sculptures inédites illustrant la technique de la fonte à la cire perdue. Ces œuvres s’inspirent d’une statuette aujourd’hui disparue, découverte à Montans et représentant Diane chasseresse.

Il présentera également son recueil « Fossile doré » ainsi qu’un texte consacré à la fonderie d’or.

Dimanche, de 14h à 16h.

Exposition « L’or et le geste. Le torque de Montans »

Découvrez l’épopée scientifique et archéologique du torque de Montans, depuis sa découverte fortuite en 1843 jusqu’à la réalisation de sa réplique contemporaine.

Tout le week-end.

Archéosite de Montans 33 Avenue Elie Rossignol, 81600 Montans, France Montans 81600 Tarn Occitanie 0563575916 https://www.gaillac-graulhet.fr/se-divertir/larcheosite-de-montans/lieu-culturel-et-pedagogique Dédié à l’accueil des publics, à la présentation des collections, ainsi qu’aux actions de médiation, la partie musée de l’Archéosite est établie selon un plan en U, caractéristique des villas gallo-romaines. Sur plus de 400 m2, trois espaces présentant de façon permanente les collections du musée, ainsi qu’une salle sécurisée, dite “salle des trésors”, où sont exposés les objets les plus remarquables découverts sur le territoire. Une des deux ailes du bâtiment présente la reconstitution d’une rue et d’une maison gallo-romaine en taille réelle, tandis que la seconde est dévolue aux expositions temporaires. Un parc de plus de 5000 m² abrite les reconstitutions d’un atelier de potier gallo-romain et d’un four à sigillées. Le musée propose des animations ludiques et pédagogiques. Partenaire d’événements nationaux de renom, l’Archéosite établit des programmations spécifiques pour chacune de ces manifestations. Au printemps, une semaine exceptionnelle permet de revivre les grands moments de l’Antiquité avec des démonstrations et des expérimentations animées par une troupe de reconstitution historique. A 4 km de Gaillac, entre Toulouse (40 min) et Albi (20 min). Autoroute A 68 sortie 8 (Lisle-sur-Tarn) ou sortie 9 (Gaillac). Accessible aux personnes à mobilité réduite. Parking à proximité.

Le torque de Montans, son histoire et sa réplique contemporaine inspirent les artistes.

© Marin – UFA Clément de Pémille Graulhet