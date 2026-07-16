Découverte de l’orfèvrerie gauloise avec un artisan Meilleur Ouvrier de France, Archéosite de Montans, Montans

Informations pratiques

Découverte de l’orfèvrerie gauloise avec un artisan Meilleur Ouvrier de France 19 et 20 septembre Archéosite de Montans Tarn

Gratuit – en continu selon les places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Démonstration et initiation à la ciselure, une technique rare de l’orfèvrerie

Découvrez les secrets de l’orfèvrerie et les gestes des artisans gaulois aux côtés d’Antoine Legouy, orfèvre-ciseleur, Meilleur Ouvrier de France et auteur des deux répliques du torque de Montans.

Il vous présentera l’aventure scientifique et artisanale liée à la réalisation de ces répliques et à la redécouverte des techniques celtes.

Munis de boulets d’orfèvre, de ciment de ciseleur et de ciselets, vous pourrez à votre tour vous initier à ces gestes anciens.

Samedi et dimanche, en continu de 14h à 18h.

Gratuit, sans inscription.

Archéosite de Montans 33 Avenue Elie Rossignol, 81600 Montans, France Montans 81600 Tarn Occitanie 0563575916 https://www.gaillac-graulhet.fr/se-divertir/larcheosite-de-montans/lieu-culturel-et-pedagogique Dédié à l’accueil des publics, à la présentation des collections, ainsi qu’aux actions de médiation, la partie musée de l’Archéosite est établie selon un plan en U, caractéristique des villas gallo-romaines. Sur plus de 400 m2, trois espaces présentant de façon permanente les collections du musée, ainsi qu’une salle sécurisée, dite “salle des trésors”, où sont exposés les objets les plus remarquables découverts sur le territoire. Une des deux ailes du bâtiment présente la reconstitution d’une rue et d’une maison gallo-romaine en taille réelle, tandis que la seconde est dévolue aux expositions temporaires. Un parc de plus de 5000 m² abrite les reconstitutions d’un atelier de potier gallo-romain et d’un four à sigillées. Le musée propose des animations ludiques et pédagogiques. Partenaire d’événements nationaux de renom, l’Archéosite établit des programmations spécifiques pour chacune de ces manifestations. Au printemps, une semaine exceptionnelle permet de revivre les grands moments de l’Antiquité avec des démonstrations et des expérimentations animées par une troupe de reconstitution historique. A 4 km de Gaillac, entre Toulouse (40 min) et Albi (20 min). Autoroute A 68 sortie 8 (Lisle-sur-Tarn) ou sortie 9 (Gaillac). Accessible aux personnes à mobilité réduite. Parking à proximité.

Démonstration et initiation à la ciselure, une technique rare de l’orfèvrerie

©Guillaume Levelu pour Gaillac Graulhet Agglomération