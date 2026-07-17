Visite insolite des réserves du musée, Archéosite de Montans, Montans

Informations pratiques

Visite insolite des réserves du musée 19 et 20 septembre Archéosite de Montans Tarn

Gratuit. Places limitées. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite insolite « Réserves ouvertes »

Accompagnés par la directrice du Centre archéologique, découvrez la nouvelle acquisition du musée, présentée pour la première fois après restauration : un ensemble de vases de l’âge du Bronze.

La visite se poursuivra dans les réserves, habituellement fermées au public. Vous pourrez y observer des objets non exposés pour des raisons de conservation et découvrir les coulisses du Centre archéologique.

Le samedi, une restauratrice d’art sera également présente pour expliquer les différentes étapes de restauration des vases.

Samedi et dimanche à 16h.

Gratuit.

Inscription obligatoire au 05 63 57 59 16 ou à centre.archeologique@gaillac-graulhet.fr

Archéosite de Montans 33 Avenue Elie Rossignol, 81600 Montans, France Montans 81600 Tarn Occitanie 0563575916 https://www.gaillac-graulhet.fr/se-divertir/larcheosite-de-montans/lieu-culturel-et-pedagogique [{« type »: « phone », « value »: « 05.63.57.59.16 »}, {« type »: « email », « value »: « centre.archeologique@gaillac-graulhet.fr »}] [{« link »: « mailto:centre.archeologique@gaillac-graulhet.fr »}] Dédié à l’accueil des publics, à la présentation des collections, ainsi qu’aux actions de médiation, la partie musée de l’Archéosite est établie selon un plan en U, caractéristique des villas gallo-romaines. Sur plus de 400 m2, trois espaces présentant de façon permanente les collections du musée, ainsi qu’une salle sécurisée, dite “salle des trésors”, où sont exposés les objets les plus remarquables découverts sur le territoire. Une des deux ailes du bâtiment présente la reconstitution d’une rue et d’une maison gallo-romaine en taille réelle, tandis que la seconde est dévolue aux expositions temporaires. Un parc de plus de 5000 m² abrite les reconstitutions d’un atelier de potier gallo-romain et d’un four à sigillées. Le musée propose des animations ludiques et pédagogiques. Partenaire d’événements nationaux de renom, l’Archéosite établit des programmations spécifiques pour chacune de ces manifestations. Au printemps, une semaine exceptionnelle permet de revivre les grands moments de l’Antiquité avec des démonstrations et des expérimentations animées par une troupe de reconstitution historique. A 4 km de Gaillac, entre Toulouse (40 min) et Albi (20 min). Autoroute A 68 sortie 8 (Lisle-sur-Tarn) ou sortie 9 (Gaillac). Accessible aux personnes à mobilité réduite. Parking à proximité.

Visite insolite « réserves ouvertes »

©CDAT