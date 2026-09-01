Ateliers cuisine de la rentrée Atelier antigaspi avec le chef Yann La Cantine Nexon

Informations pratiques

Nexon

Ateliers cuisine de la rentrée Atelier antigaspi avec le chef Yann

La Cantine 8 Rue Pierre et Marie Curie Nexon Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Chef Yann vous donne ses astuces pour ne rien jeter. Chut, c’est un secret… A partager sans modération !

Apprendre à cuisiner autrement, c’est aussi apprendre à moins gaspiller ! Lors de cet atelier, le chef Yann vous dévoile ses meilleures astuces pour donner une seconde vie aux aliments et valoriser chaque ingrédient. Un atelier pratique et gourmand, placé sous le signe de la créativité, du partage et du plaisir de cuisiner. Venez mettre la main à la pâte, découvrir de nouvelles astuces et repartir avec des idées faciles à reproduire chez vous ! Apportez vos boîtes pour les restes ! Sur inscription, places limitées. .

La Cantine 8 Rue Pierre et Marie Curie Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 41 56 61

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English : Ateliers cuisine de la rentrée Atelier antigaspi avec le chef Yann

L’événement Ateliers cuisine de la rentrée Atelier antigaspi avec le chef Yann Nexon a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus