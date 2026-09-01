Ateliers cuisine de la rentrée Atelier conserve avec Marie-Astrid La Cantine Nexon

Informations pratiques

Nexon

Ateliers cuisine de la rentrée Atelier conserve avec Marie-Astrid

La Cantine 8 rue Pierre et Marie Curie Nexon Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Agrémentez vos apéros avec des petits légumes croquants et piquants selon vos goûts !

Vous apprendrez les bases de la préparation des pickles, du choix des légumes aux différentes étapes de conservation. Vous découvrirez comment jouer avec les épices, les aromates et les saveurs pour créer des recettes pleines de caractère. Un atelier pratique et accessible à tous, idéal pour apprendre une nouvelle technique, limiter le gaspillage alimentaire et donner une seconde vie aux légumes. Venez cuisiner, expérimenter et repartez avec des idées faciles à reproduire chez vous ! Apportez vos boîtes pour les restes ! Sur inscription, places limitées. .

La Cantine 8 rue Pierre et Marie Curie Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 41 56 61

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English : Ateliers cuisine de la rentrée Atelier conserve avec Marie-Astrid

L’événement Ateliers cuisine de la rentrée Atelier conserve avec Marie-Astrid Nexon a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus