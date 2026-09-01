Ateliers cuisine de la rentrée Atelier conserves avec Marie-Astrid La Cantine Nexon

Informations pratiques

Nexon

Ateliers cuisine de la rentrée Atelier conserves avec Marie-Astrid

La Cantine 8 rue Pierre et Marie Curie Nexon Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Nouvelle thématique et nouvelle intervenante pour apprendre à conserver vos légumes facilement avec la technique de la lactofermentation une technique naturelle de conservation des aliments sans cuisson ni énergie. En l’absence d’air, des bactéries lactiques transforment les sucres des légumes en acide lactique, ce qui protège l’aliment, développe des probiotiques bénéfiques et préserve les vitamines. Débutants ou experts en la matière venez découvrir et pratiquer avec Marie-Astrid. Apportez vos boîtes pour les restes ! Sur inscription, places limitées. .

La Cantine 8 rue Pierre et Marie Curie Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 41 56 61

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English : Ateliers cuisine de la rentrée Atelier conserves avec Marie-Astrid

L’événement Ateliers cuisine de la rentrée Atelier conserves avec Marie-Astrid Nexon a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus