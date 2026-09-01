Ateliers cuisine de la rentrée Atelier conserves avec Marie-Astrid La Cantine Nexon
dimanche 20 septembre 2026 · La Cantine · Nexon
Informations pratiques
Nexon
Ateliers cuisine de la rentrée Atelier conserves avec Marie-Astrid
La Cantine 8 rue Pierre et Marie Curie Nexon Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Nouvelle thématique et nouvelle intervenante pour apprendre à conserver vos légumes facilement avec la technique de la lactofermentation une technique naturelle de conservation des aliments sans cuisson ni énergie. En l’absence d’air, des bactéries lactiques transforment les sucres des légumes en acide lactique, ce qui protège l’aliment, développe des probiotiques bénéfiques et préserve les vitamines. Débutants ou experts en la matière venez découvrir et pratiquer avec Marie-Astrid. Apportez vos boîtes pour les restes ! Sur inscription, places limitées. .
La Cantine 8 rue Pierre et Marie Curie Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 41 56 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers cuisine de la rentrée Atelier conserves avec Marie-Astrid
L’événement Ateliers cuisine de la rentrée Atelier conserves avec Marie-Astrid Nexon a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
À voir aussi à Nexon (Haute-Vienne)
- Ateliers cuisine de la rentrée Atelier conserve avec Marie-Astrid La Cantine Nexon 12 septembre 2026
- Ateliers cuisine de la rentrée Atelier antigaspi avec le chef Yann La Cantine Nexon 12 septembre 2026
- JEP Visite-conférence du Château de Nexon Château de Nexon Nexon 20 septembre 2026
- Ciné Plus Limousin Les Gendarmes Salle Georges Méliès Nexon 2 octobre 2026
- Ateliers cuisine de la rentrée Cuisine de saison avec Camille La Cantine Nexon 4 octobre 2026