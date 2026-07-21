Ciné Plus Limousin Les Gendarmes Salle Georges Méliès Nexon
vendredi 2 octobre 2026 · Salle Georges Méliès · Nexon
Informations pratiques
Nexon
Ciné Plus Limousin Les Gendarmes
Salle Georges Méliès Rue Champlain Nexon Haute-Vienne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Ciné Plus Limousin, avec le soutien de la Municipalité, vous propose une soirée cinéma avec la projection du film Les Gendarmes .
Synopsis Toute la brigade de gendarmerie de Charnay-Lès-Mâcon (71) se prépare à l’annuelle Grande Fête des Jardins. Mais l’arrivée d’un jeune stagiaire désinvolte débarqué tout droit de la capitale et de deux voleurs de nains de jardin va venir bouleverser leur organisation bien huilée … Une comédie de François Prévôt-Leygonie et Stephan Archinard avec Arnaud Ducret, Fred Testot… .
Salle Georges Méliès Rue Champlain Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 10 19
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English : Ciné Plus Limousin Les Gendarmes
L’événement Ciné Plus Limousin Les Gendarmes Nexon a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
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