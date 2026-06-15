Multi-Pistes 2026 Commencer à exister Le Vaisseau, parc du château Nexon

Nexon

Multi-Pistes 2026 Commencer à exister

Le Vaisseau, parc du château 6 place de l’Église Nexon Haute-Vienne

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:30:00

fin : 2026-08-12 21:40:00

Date(s) :

2026-08-12

À travers le jonglage, la roue Cyr et le récit, Martin Palisse et Stefan Kinsman explorent les héritages familiaux qui nous façonnent et la possibilité d’inventer d’autres manières d’être ensemble. Portée par la mise en scène de David Gauchard, cette création mêle cirque, parole et performance dans un dialogue sensible autour des traces laissées par leurs pères. Entre tension et douceur, les deux artistes interrogent la mémoire, l’éducation et les liens qui nous construisent, tout en faisant émerger des relations fondées sur l’écoute, l’amitié et la bienveillance. Une traversée intime et physique, où la force du mouvement acrobatique répond à la fragilité des confidences. .

Le Vaisseau, parc du château 6 place de l’Église Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 98 36 billetterie@lesirque.com

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English : Multi-Pistes 2026 Commencer à exister

L’événement Multi-Pistes 2026 Commencer à exister Nexon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus