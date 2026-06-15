Multi-Pistes 2026 Quarantaines Salle Georges Méliès Nexon

Nexon

Multi-Pistes 2026 Quarantaines

Salle Georges Méliès 5 rue Champlain Nexon Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 15:30:00

fin : 2026-08-12 16:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Après le succès de More Aura, Christine revient avec une nouvelle création portée par Véronique Tuaillon. Entre humour et émotion, ce personnage aussi drôle qu’attachant explore les vertiges de la quarantaine la solitude, le temps qui passe, les souvenirs d’enfance, les désirs et le besoin de trouver sa place. Seule en scène, Christine parle, rêve, s’interroge et rejoue sa vie dans un tourbillon de pensées et de situations où chacun peut se reconnaître. Entre confidences, fantaisies et autodérision, elle questionne avec sincérité le sens de l’existence et notre rapport aux autres. Un spectacle sensible et jubilatoire, qui oscille sans cesse entre éclats de rire et émotions. .

Salle Georges Méliès 5 rue Champlain Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 98 36 billetterie@lesirque.com

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English : Multi-Pistes 2026 Quarantaines

L’événement Multi-Pistes 2026 Quarantaines Nexon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus