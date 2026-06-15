Multi-Pistes 2026 Ça nous fait du bien et c’est pour ça qu’on le fait Parc du château Nexon mercredi 12 août 2026.

Nexon

Multi-Pistes 2026 Ça nous fait du bien et c’est pour ça qu’on le fait

Parc du château 6 place de l’Église Nexon Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12 19:15:00

Date(s) :

2026-08-12

Attention, ça va voler haut ! Ils sont six. Avec Babette, leur bascule, ils sont sept. Collectif

d’acrobates à la bascule de la 38e promotion du CNAC, ils illustrent avec brio l’esprit du cirque. Un esprit qui ne se proclame pas, mais qui se pratique. Ici la performance acrobatique se traduit par des corps qui se risquent, qui se rattrapent, qui se font confiance. Un cirque qui, par sa seule présence, interroge notre manière d’habiter

le monde : oser, créer, se relier. Sensible, puissant et terriblement actuel. .

Parc du château 6 place de l’Église Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 98 36 billetterie@lesirque.com

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English : Multi-Pistes 2026 Ça nous fait du bien et c’est pour ça qu’on le fait

L’événement Multi-Pistes 2026 Ça nous fait du bien et c’est pour ça qu’on le fait Nexon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus