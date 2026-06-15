Multi-Pistes 2026 Naïade Étang de La Lande Nexon

Nexon

Multi-Pistes 2026 Naïade

Étang de La Lande Plage Nexon Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-15 18:45:00

Date(s) :

2026-08-14

Inspiré du cycle de l’eau, Out of the Blue propose une expérience spectaculaire et poétique où cirque et danse se déploient en immersion totale. Dans un aquarium devenu scène vivante, quatre acrobates évoluent en apesanteur, entre portés suspendus et respirations synchronisées. Libérés des contraintes habituelles de la gravité, ils inventent un langage chorégraphique hypnotique, tout en fluidité et en légèreté. Cette création singulière invite à ralentir et à se laisser porter par une expérience sensorielle d’une rare délicatesse. Sensible aux enjeux environnementaux, la compagnie utilise une eau prélevée localement, traitée sans produit chimique puis restituée à son milieu naturel après les représentations. .

Étang de La Lande Plage Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 98 36 billetterie@lesirque.com

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English : Multi-Pistes 2026 Naïade

L’événement Multi-Pistes 2026 Naïade Nexon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus