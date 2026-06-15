Multi-Pistes 2026 La grande tablée des artistes Parc du château Nexon
Multi-Pistes 2026 La grande tablée des artistes Parc du château Nexon mercredi 12 août 2026.
Nexon
Multi-Pistes 2026 La grande tablée des artistes
Parc du château 6 place de l’Église Nexon Haute-Vienne
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 12:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Pour bien commencer cette journée d’exception, venez déguster un repas concocté par notre cheffe 3 étoiles (les artistes n’en disent que du bien !), Gaëlle Chabrol aux fourneaux. Choisissez votre place, face à face avec un acrobate ou nez à nez avec un clown ! Quoi de mieux pour prendre le temps de nous rencontrer ?
Menu unique, sur réservation indispensable. .
Parc du château 6 place de l’Église Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 98 36 billetterie@lesirque.com
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English : Multi-Pistes 2026 La grande tablée des artistes
L’événement Multi-Pistes 2026 La grande tablée des artistes Nexon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
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