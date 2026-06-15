Multi-Pistes 2026 La grande tablée des artistes Parc du château Nexon

Nexon

Multi-Pistes 2026 La grande tablée des artistes

Parc du château 6 place de l’Église Nexon Haute-Vienne

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 12:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Pour bien commencer cette journée d’exception, venez déguster un repas concocté par notre cheffe 3 étoiles (les artistes n’en disent que du bien !), Gaëlle Chabrol aux fourneaux. Choisissez votre place, face à face avec un acrobate ou nez à nez avec un clown ! Quoi de mieux pour prendre le temps de nous rencontrer ?

Menu unique, sur réservation indispensable. .

Parc du château 6 place de l’Église Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 98 36 billetterie@lesirque.com

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English : Multi-Pistes 2026 La grande tablée des artistes

L’événement Multi-Pistes 2026 La grande tablée des artistes Nexon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus