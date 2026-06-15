Multi-Pistes 2026 Orbites Grange Mississippi Nexon
Multi-Pistes 2026 Orbites Grange Mississippi Nexon jeudi 13 août 2026.
Nexon
Multi-Pistes 2026 Orbites
Grange Mississippi 6 place de l’Église Nexon Haute-Vienne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 22:30:00
fin : 2026-08-12 23:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Après le succès de son installation Lumino en 2025, Gwendoline Blosse revient avec Orbites, une expérience sensorielle qui mêle création culinaire, lumière et musique. Dans cet environnement en perpétuelle transformation, les repères se brouillent et les perceptions se déplacent ce que l’on voit ne correspond pas toujours à ce que l’on goûte. Inspirée du phénomène de l’éclipse, cette proposition invite chacun à circuler librement entre observation, dégustation et découverte. Ludique, immersive et participative, Orbites fait de la cuisine un espace de création et de rencontre, où les sens sont mis en mouvement. À noter les préparations proposées contiennent du gluten. .
Grange Mississippi 6 place de l’Église Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 98 36 billetterie@lesirque.com
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English : Multi-Pistes 2026 Orbites
L’événement Multi-Pistes 2026 Orbites Nexon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
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