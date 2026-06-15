Multi-Pistes 2026 Cadres Le Vaisseau, parc du château Nexon

Nexon

Multi-Pistes 2026 Cadres

Le Vaisseau, parc du château 6 place de l’Église Nexon Haute-Vienne

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 21:00:00

fin : 2026-08-11 22:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Avec CADRES, le risque devient un langage et la contrainte un espace de liberté. Dans un dispositif aux limites strictement définies, les acrobates Fanny Austry et Mathilde Van Volsem explorent les notions d’équilibre, de confiance et de dépassement. Entre suspensions, appuis fragiles et prises de risque assumées, elles inventent un dialogue physique d’une grande précision, porté par la musique de Narumi Hérisson et une création lumière ciselée. À travers cette traversée aérienne et sensible, CADRES questionne les règles et les cadres qui nous entourent, et invite à porter un regard nouveau sur ce qui nous soutient, nous relie ou nous contraint. .

Le Vaisseau, parc du château 6 place de l’Église Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 98 36 billetterie@lesirque.com

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English : Multi-Pistes 2026 Cadres

L’événement Multi-Pistes 2026 Cadres Nexon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus