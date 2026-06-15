Multi-Pistes 2026 Une pédagogie du conflit Le Vaisseau, parc du château Nexon jeudi 13 août 2026.

Nexon

Multi-Pistes 2026 Une pédagogie du conflit

Le Vaisseau, parc du château 6 place de l’Église Nexon Haute-Vienne

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:30:00

fin : 2026-08-13 21:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Avec humour et intensité, Mathieu Desseigne et Lucien Reynès mêlent acrobatie et arts martiaux pour explorer la complexité des relations humaines. Dans un dialogue physique où se croisent affrontement, complicité et besoin de l’autre, les deux interprètes s’élancent, se portent et chutent dans une danse aussi puissante que décalée. Inspirée du jiu-jitsu brésilien, cette création de Naïf Production détourne les codes du combat pour en faire un terrain de rencontre et d’invention. Entre lutte et tango, maladresses et élans de tendresse, les corps racontent avec poésie et dérision notre incessante tentative de réduire les distances et de construire une histoire commune. Un spectacle virtuose, drôle et profondément humain. .

Le Vaisseau, parc du château 6 place de l’Église Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 98 36 billetterie@lesirque.com

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English : Multi-Pistes 2026 Une pédagogie du conflit

L’événement Multi-Pistes 2026 Une pédagogie du conflit Nexon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus