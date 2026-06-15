Multi-Pistes 2026 Masculin.es Place Annie Fratellini Nexon
Multi-Pistes 2026 Masculin.es Place Annie Fratellini Nexon vendredi 14 août 2026.
Nexon
Multi-Pistes 2026 Masculin.es
Place Annie Fratellini Chapiteau Nexon Haute-Vienne
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14 22:10:00
Date(s) :
2026-08-14
Réunis autour du langage universel du cirque, cinq artistes venus de différents horizons composent une création où se mêlent prouesse, récits intimes et écriture corporelle. À l’initiative de la trapéziste Marlène Rubinelli Giordano, MRG’ée naît d’une réflexion sur le corps, l’identité et la manière dont nous nous percevons. Portée par cinq parcours, plusieurs générations et des disciplines variées, cette œuvre collective tisse un dialogue sensible entre acrobatie, contorsion, trapèze et arts aériens. Entre engagement physique et délicatesse, les corps deviennent les vecteurs d’une exploration profonde des liens qui nous unissent. Un spectacle généreux, spectaculaire et profondément humain. .
Place Annie Fratellini Chapiteau Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 98 36 billetterie@lesirque.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Multi-Pistes 2026 Masculin.es
L’événement Multi-Pistes 2026 Masculin.es Nexon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
À voir aussi à Nexon (Haute-Vienne)
- Spectacle de la classe cirque du collège de Nexon Nexon 24 juin 2026
- Cap sur l’été portes ouvertes, vernissage et marché découverte Office de Tourisme Nexon 2 juillet 2026
- Exposition Nos villages en images, notre territoire en lumière Office de Tourisme Nexon 3 juillet 2026
- Exposition Light Galerie Les Ateliers de l’Esperluette Nexon 5 juillet 2026
- Festival Multi-Pistes 2026 Parc du château Nexon 10 août 2026