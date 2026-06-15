Multi-Pistes 2026 La balançoire géante L’orangerie, parc du château Nexon

Nexon

Multi-Pistes 2026 La balançoire géante

L’orangerie, parc du château 6 place de l’Église Nexon Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:30:00

fin : 2026-08-13 19:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Jusqu’où peut-on aller pour devenir champion du monde… d’une discipline improbable ? Avec humour et autodérision, Sidney se lance dans une tentative aussi folle que spectaculaire battre son propre record sur une balançoire géante de 12 mètres de haut, un sport extrême né en Estonie dans les années 1990. Entre voltige aérienne et récit décalé, cet acrobate passionné du geste absurde s’interroge sur notre fascination pour la performance, le dépassement de soi et les récits héroïques. À travers une forme mêlant prouesse et auto-analyse psycho-socio-politique, il explore avec malice les rêves d’envol et les raisons qui nous poussent à accomplir des actes aussi inutiles qu’extraordinaires. Un spectacle drolatique et vertigineux. .

L’orangerie, parc du château 6 place de l’Église Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 98 36 billetterie@lesirque.com

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English : Multi-Pistes 2026 La balançoire géante

L’événement Multi-Pistes 2026 La balançoire géante Nexon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus