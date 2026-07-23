JEP Visite-conférence du Château de Nexon Château de Nexon Nexon
dimanche 20 septembre 2026 · Château de Nexon · Nexon
Informations pratiques
Nexon
JEP Visite-conférence du Château de Nexon
Château de Nexon 6 place de l’Église Nexon Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Plongez dans l’histoire du château de Nexon lors d’une visite-conférence animée par Jean-François Nys, historien de passion et professeur émérite de l’Université de Limoges.
Au fil de la visite, découvrez l’histoire du château, son architecture, les grandes figures qui l’ont habité et les événements qui ont marqué ce lieu emblématique du territoire. .
Château de Nexon 6 place de l’Église Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 28 44 tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr
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English : JEP Visite-conférence du Château de Nexon
L’événement JEP Visite-conférence du Château de Nexon Nexon a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
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