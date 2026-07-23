JEP Visite-conférence du Château de Nexon Château de Nexon Nexon

Informations pratiques

Nexon

JEP Visite-conférence du Château de Nexon

Château de Nexon 6 place de l’Église Nexon Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Plongez dans l’histoire du château de Nexon lors d’une visite-conférence animée par Jean-François Nys, historien de passion et professeur émérite de l’Université de Limoges.

Au fil de la visite, découvrez l’histoire du château, son architecture, les grandes figures qui l’ont habité et les événements qui ont marqué ce lieu emblématique du territoire. .

Château de Nexon 6 place de l’Église Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 28 44 tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr

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English : JEP Visite-conférence du Château de Nexon

L’événement JEP Visite-conférence du Château de Nexon Nexon a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus