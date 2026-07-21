Ciné Plus Limousin Deviens génial Salle Georges Méliès Nexon
mardi 8 septembre 2026 · Salle Georges Méliès · Nexon
Informations pratiques
Nexon
Ciné Plus Limousin Deviens génial
Salle Georges Méliès Rue Champlain Nexon Haute-Vienne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 20:30:00
fin : 2026-09-08
Date(s) :
2026-09-08
Ciné Plus Limousin, avec le soutien de la Municipalité, vous propose une soirée cinéma avec la projection du film Deviens génial .
Synopsis Mathias est prof et vient enfin d’obtenir sa mutation dans le collège de sa fille. Pourtant à peins arrivé on lui apprend que sa classe d’allemand va fermer, faute d’inscrits. Il décide alors d’organiser un voyage en Allemagne pour motiver les élèves. Le hic, c’est que Mathias est prof d’espagnol. Une comédie de Léo Grandperret avec Many Payet, Melha Bedia, Marie-Julie Baup… .
Salle Georges Méliès Rue Champlain Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 10 19
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English : Ciné Plus Limousin Deviens génial
L’événement Ciné Plus Limousin Deviens génial Nexon a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
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