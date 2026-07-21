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Ciné Plus Limousin Deviens génial Salle Georges Méliès Nexon

mardi 8 septembre 2026 · Salle Georges Méliès · Nexon

Ciné Plus Limousin Deviens génial Salle Georges Méliès Nexon

Informations pratiques

Début
mardi 8 septembre 2026
Fin
mardi 8 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle Georges Méliès
Adresse
Rue Champlain
Ville
87800 Nexon
Département
Haute-Vienne
Tarif
25 25

Nexon

Ciné Plus Limousin Deviens génial

Salle Georges Méliès Rue Champlain Nexon Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 20:30:00
fin : 2026-09-08

Date(s) :
2026-09-08

Ciné Plus Limousin, avec le soutien de la Municipalité, vous propose une soirée cinéma avec la projection du film Deviens génial .
Synopsis Mathias est prof et vient enfin d’obtenir sa mutation dans le collège de sa fille. Pourtant à peins arrivé on lui apprend que sa classe d’allemand va fermer, faute d’inscrits. Il décide alors d’organiser un voyage en Allemagne pour motiver les élèves. Le hic, c’est que Mathias est prof d’espagnol. Une comédie de Léo Grandperret avec Many Payet, Melha Bedia, Marie-Julie Baup…   .

Salle Georges Méliès Rue Champlain Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 10 19 

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English : Ciné Plus Limousin Deviens génial

L’événement Ciné Plus Limousin Deviens génial Nexon a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus

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