Ateliers cuisine de la rentrée Cuisine de saison avec Camille La Cantine Nexon
dimanche 4 octobre 2026 · La Cantine · Nexon
Informations pratiques
Nexon
Ateliers cuisine de la rentrée Cuisine de saison avec Camille
La Cantine 8 rue Pierre et Marie Curie Nexon Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:30:00
fin : 2026-10-04 16:30:00
Date(s) :
2026-10-04
Le fenouil on aime ou on aime pas, mais si vous aimez venez cuisiner cette plante méditerranéenne qui ne laisse pas indifférent ! Venez mettre la main à la pâte, découvrir de nouvelles astuces et repartir avec des idées faciles à reproduire chez vous avec Camille en cuisine ! Apportez vos boîtes pour les restes ! Sur inscription, places limitées. .
La Cantine 8 rue Pierre et Marie Curie Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 41 56 61
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English : Ateliers cuisine de la rentrée Cuisine de saison avec Camille
L’événement Ateliers cuisine de la rentrée Cuisine de saison avec Camille Nexon a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
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