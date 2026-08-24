Ateliers cuisine de la rentrée Cuisine de saison avec Camille La Cantine Nexon

Informations pratiques

Nexon

Ateliers cuisine de la rentrée Cuisine de saison avec Camille

La Cantine 8 rue Pierre et Marie Curie Nexon Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:30:00

fin : 2026-10-04 16:30:00

Date(s) :

2026-10-04

Le fenouil on aime ou on aime pas, mais si vous aimez venez cuisiner cette plante méditerranéenne qui ne laisse pas indifférent ! Venez mettre la main à la pâte, découvrir de nouvelles astuces et repartir avec des idées faciles à reproduire chez vous avec Camille en cuisine ! Apportez vos boîtes pour les restes ! Sur inscription, places limitées. .

La Cantine 8 rue Pierre et Marie Curie Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 41 56 61

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English : Ateliers cuisine de la rentrée Cuisine de saison avec Camille

L’événement Ateliers cuisine de la rentrée Cuisine de saison avec Camille Nexon a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus