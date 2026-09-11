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Ateliers cyanotypes, Commanderie Templière de Courval, Valdallière

samedi 19 septembre 2026 · Commanderie Templière de Courval · Valdallière

Ateliers cyanotypes, Commanderie Templière de Courval, Valdallière

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Commanderie Templière de Courval
Adresse
3 route de Pontécoulant, 14410 Valdallière
Ville
14410 Valdallière
Département
Calvados
Tarif
Dès 7 ans, matériel fourni, durée 45 min, 10 pers. par atelier.

Ateliers cyanotypes 19 et 20 septembre Commanderie Templière de Courval Calvados

Dès 7 ans, matériel fourni, durée 45 min, 10 pers. par atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Commanderie de Courval : un site médiéval en renaissance

Ateliers cyanotypes

Samedi & dimanche après‑midi – À partir de 7 ans – Tarif : 5 € par enfant
En lien direct avec l’installation de Claudie Caspar, des ateliers cyanotypes sont proposés aux enfants.
Ils pourront découvrir cette technique photographique ancienne et repartir avec leur création.
Une manière ludique et accessible d’entrer dans l’univers de l’artiste et de prolonger la visite.

Commanderie Templière de Courval 3 route de Pontécoulant, 14410 Valdallière Valdallière 14410 Vassy Calvados Normandie 06 12 81 20 82 https://www.instagram.com/commanderie.de.courval [{« type »: « phone », « value »: « 06 12 81 20 82 »}]
Commanderie de Courval : un site médiéval en renaissance

©commanderiedecourval

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