Ateliers cyanotypes, Commanderie Templière de Courval, Valdallière
samedi 19 septembre 2026 · Commanderie Templière de Courval · Valdallière
Informations pratiques
Ateliers cyanotypes 19 et 20 septembre Commanderie Templière de Courval Calvados
Dès 7 ans, matériel fourni, durée 45 min, 10 pers. par atelier.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Commanderie de Courval : un site médiéval en renaissance
Ateliers cyanotypes
Samedi & dimanche après‑midi – À partir de 7 ans – Tarif : 5 € par enfant
En lien direct avec l’installation de Claudie Caspar, des ateliers cyanotypes sont proposés aux enfants.
Ils pourront découvrir cette technique photographique ancienne et repartir avec leur création.
Une manière ludique et accessible d’entrer dans l’univers de l’artiste et de prolonger la visite.
Commanderie Templière de Courval 3 route de Pontécoulant, 14410 Valdallière Valdallière 14410 Vassy Calvados Normandie 06 12 81 20 82 https://www.instagram.com/commanderie.de.courval [{« type »: « phone », « value »: « 06 12 81 20 82 »}]
Commanderie de Courval : un site médiéval en renaissance
©commanderiedecourval
À voir aussi à Valdallière (Calvados)
- Concert La Kanell au Chat Foin à Vassy Place du Colonel Candau Valdallière 11 septembre 2026
- Journées du patrimoine expositions à Vassy Vassy Valdallière 18 septembre 2026
- Exposition sur l’histoire des artisans, commerçants et bâtiments publics de Vassy, Mairie déléguée de Vassy, Valdallière 18 septembre 2026
- Visite guidée du site « la Commanderie de Courval : un site médiéval en renaissance », Commanderie Templière de Courval, Valdallière 19 septembre 2026
- Exposition : installation de Claudie Caspar, Commanderie Templière de Courval, Valdallière 19 septembre 2026