Ateliers d’art pour petits et grands Atelier de Poterie Le Dorat
Ateliers d’art pour petits et grands Atelier de Poterie Le Dorat jeudi 9 juillet 2026.
Le Dorat
Ateliers d’art pour petits et grands
Atelier de Poterie 19 Grande Rue Le Dorat Haute-Vienne
Tarif : 68 – 68 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 17:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Au programme de ces après-midi créatifs pour toute la famille dessin manga
Kawaii, gravure et création d’une carte de vœux surprise. .
Atelier de Poterie 19 Grande Rue Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 44 22 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers d’art pour petits et grands
L’événement Ateliers d’art pour petits et grands Le Dorat a été mis à jour le 2026-04-30 par Terres de Limousin
À voir aussi à Le Dorat (Haute-Vienne)
- Vide- grenier Rue de l’Hozanne Le Dorat 14 juin 2026
- Marchés des Producteurs de Pays du Dorat Le Dorat 25 juin 2026
- Bal des Sapeurs-Pompiers Parc de la Mairie Le Dorat 14 juillet 2026
- Atelier création geek/manga Atelier de Poterie Le Dorat 28 juillet 2026
- Atelier création geek/manga Atelier de Poterie Le Dorat 11 août 2026