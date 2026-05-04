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Ateliers d’art pour petits et grands Atelier de Poterie Le Dorat

Ateliers d’art pour petits et grands Atelier de Poterie Le Dorat

Ateliers d’art pour petits et grands Atelier de Poterie Le Dorat jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Atelier de Poterie

Adresse : 19 Grande Rue

Ville : 87210 Le Dorat

Département : Haute-Vienne

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 68 68 Tarif réduit

Le Dorat

Ateliers d’art pour petits et grands

Atelier de Poterie 19 Grande Rue Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : 68 – 68 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Au programme de ces après-midi créatifs pour toute la famille dessin manga
Kawaii, gravure et création d’une carte de vœux surprise.   .

Atelier de Poterie 19 Grande Rue Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 44 22 34 

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English : Ateliers d’art pour petits et grands

L’événement Ateliers d’art pour petits et grands Le Dorat a été mis à jour le 2026-04-30 par Terres de Limousin

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