Ateliers d’art pour petits et grands Atelier de Poterie Le Dorat

Le Dorat

Ateliers d’art pour petits et grands

Atelier de Poterie 19 Grande Rue Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : 68 – 68 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Au programme de ces après-midi créatifs pour toute la famille dessin manga

Kawaii, gravure et création d’une carte de vœux surprise. .

Atelier de Poterie 19 Grande Rue Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 44 22 34

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English : Ateliers d’art pour petits et grands

L’événement Ateliers d’art pour petits et grands Le Dorat a été mis à jour le 2026-04-30 par Terres de Limousin