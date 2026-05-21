Le Dorat

Visite de l’atelier Allande 87C

2 Avenue du Président Georges Pompidou Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 10:30:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Depuis 1994, Allande perpétue un savoir-faire français au coeur de son atelier situé au Dorat.

La marque conçoit et réalise des collections de corseterie alliantélégance, confort et qualité, avec

une attention particulière portée aux finitions et au bien-être des femmes.

Nos créations sont fabriquées en Haute-Vienne, dans le respect des traditions artisanales et d’un savoir-faire transmis avec passion par nos couturières.

Chaque modèle est pensé pour mettre en valeur toutes les silhouettes grâce à des matières soigneusement séléctionneés chez nos fournisseurs de longue

date en France, Suisse et Italie.

Allande distribue également 87C depuis septembre 2025. Fière de son engagement pour la fabrication française, 87C a été lauréate du Fabriqué en France , une reconnaissance qui valorise la qualité de ses créations, son ancrage local et la préservation du savoir-faire français. .

2 Avenue du Président Georges Pompidou Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 58 81 91 n.cardot@allande.fr

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English : Visite de l’atelier Allande 87C

L’événement Visite de l’atelier Allande 87C Le Dorat a été mis à jour le 2026-05-21 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin