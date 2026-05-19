Le Dorat

La foire des Cailloux

Moulin de la Caille Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 23:59:00

Date(s) :

2026-06-13

Cet événement sera l’occasion d’ouvrir les portes du hameau de la Caille.

A partir de 15h vous pourrez déambuler dans le lieu et découvrir les différents ateliers, artistes et artisans qui travaillent à la Caille. La grande chanteuse franco-grecque Dafné Kritharas, accompagnée par le guitariste Paul Barreyre ouvriront la soirée à 20h30. La soirée se poursuivra avec un Bal Trad accompagné par Tanat, puis se terminera par des Dj-set de membres du collectif (Thithan et Haku). Pour la restauration du soir, c’est le food truck d’Ayana qui viendra vous régaler avec ses bons petits plats. La buvette de l’asso sera ouverte toute l’après-midi et soirée, on y proposera aussi des petites gourmandises et ce sera sans CB. .

Moulin de la Caille Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 47 63 01 associationlacaille@gmail.com

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English : La foire des Cailloux

L’événement La foire des Cailloux Le Dorat a été mis à jour le 2026-05-19 par Terres de Limousin