Vide- grenier Rue de l’Hozanne Le Dorat
Vide- grenier Rue de l’Hozanne Le Dorat dimanche 14 juin 2026.
Le Dorat
Vide- grenier
Rue de l’Hozanne Halle aux grains et rue de l’Hozanne Le Dorat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Chinez, flânez et faites de belles trouvailles au vide-greniers du Dorat ! Venez dénicher l’objet coup de cœur, dénicher de bonnes affaires ou simplement profiter de l’ambiance conviviale. .
Rue de l’Hozanne Halle aux grains et rue de l’Hozanne Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 25 46 77 ledoratour@gmail.com
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English : Vide- grenier
L’événement Vide- grenier Le Dorat a été mis à jour le 2026-04-30 par Terres de Limousin
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