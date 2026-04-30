Vide- grenier Rue de l’Hozanne Le Dorat

Le Dorat

Vide- grenier

Rue de l’Hozanne Halle aux grains et rue de l’Hozanne Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Chinez, flânez et faites de belles trouvailles au vide-greniers du Dorat ! Venez dénicher l’objet coup de cœur, dénicher de bonnes affaires ou simplement profiter de l’ambiance conviviale. .

Rue de l’Hozanne Halle aux grains et rue de l’Hozanne Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 25 46 77 ledoratour@gmail.com

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English : Vide- grenier

L’événement Vide- grenier Le Dorat a été mis à jour le 2026-04-30 par Terres de Limousin