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Atelier aquarelle au coeur de la Petite Cité de Caractère Atelier de Poterie Le Dorat

Atelier aquarelle au coeur de la Petite Cité de Caractère Atelier de Poterie Le Dorat

Atelier aquarelle au coeur de la Petite Cité de Caractère Atelier de Poterie Le Dorat mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Atelier de Poterie

Adresse : 19 Grande Rue

Ville : 87210 Le Dorat

Département : Haute-Vienne

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 13 13 Tarif de base plein tarif

Le Dorat

Atelier aquarelle au coeur de la Petite Cité de Caractère

Atelier de Poterie 19 Grande Rue Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-08-11 17:00:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-11

Sonia de L’Atelier d’Ayu vous invite à prendre part à cet atelier aquarelle et peindre le patrimoine dorachon. Ouvert à tous à partir de 10 ans. Sur réservation, nombre de places limité.   .

Atelier de Poterie 19 Grande Rue Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 77 50 18 

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English : Atelier aquarelle au coeur de la Petite Cité de Caractère

L’événement Atelier aquarelle au coeur de la Petite Cité de Caractère Le Dorat a été mis à jour le 2026-04-30 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin

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