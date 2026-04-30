Atelier aquarelle au coeur de la Petite Cité de Caractère Atelier de Poterie Le Dorat
Atelier aquarelle au coeur de la Petite Cité de Caractère Atelier de Poterie Le Dorat mardi 7 juillet 2026.
Le Dorat
Atelier aquarelle au coeur de la Petite Cité de Caractère
Atelier de Poterie 19 Grande Rue Le Dorat Haute-Vienne
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-08-11 17:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-11
Sonia de L’Atelier d’Ayu vous invite à prendre part à cet atelier aquarelle et peindre le patrimoine dorachon. Ouvert à tous à partir de 10 ans. Sur réservation, nombre de places limité. .
Atelier de Poterie 19 Grande Rue Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 77 50 18
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English : Atelier aquarelle au coeur de la Petite Cité de Caractère
L’événement Atelier aquarelle au coeur de la Petite Cité de Caractère Le Dorat a été mis à jour le 2026-04-30 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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