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Courses hippiques Lieu-dit La Sagne Le Dorat

Courses hippiques Lieu-dit La Sagne Le Dorat

Courses hippiques Lieu-dit La Sagne Le Dorat dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Lieu-dit La Sagne

Adresse : Hippodrome de la Sagne

Ville : 87210 Le Dorat

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Le Dorat

Courses hippiques

Lieu-dit La Sagne Hippodrome de la Sagne Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 12:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :
2026-06-14 2026-07-14

Evénement phare au Dorat, les courses hippiques ponctuent l’été. Que vous soyez passionné ou novice venez assister aux courses hippiques. Des animations sont mises en places pour les plus jeunes. Une buvette et de la restauration sont proposés. Côté restauration, le 14 juillet, ce sera cochon à la polynésienne ! Réservation vivement conseillée.   .

Lieu-dit La Sagne Hippodrome de la Sagne Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   contact@hippodromedorat.com

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English : Courses hippiques

L’événement Courses hippiques Le Dorat a été mis à jour le 2026-06-02 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin

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