Courses hippiques Lieu-dit La Sagne Le Dorat

Le Dorat

Courses hippiques

Lieu-dit La Sagne Hippodrome de la Sagne Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 12:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14 2026-07-14

Evénement phare au Dorat, les courses hippiques ponctuent l’été. Que vous soyez passionné ou novice venez assister aux courses hippiques. Des animations sont mises en places pour les plus jeunes. Une buvette et de la restauration sont proposés. Côté restauration, le 14 juillet, ce sera cochon à la polynésienne ! Réservation vivement conseillée. .

Lieu-dit La Sagne Hippodrome de la Sagne Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@hippodromedorat.com

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English : Courses hippiques

L’événement Courses hippiques Le Dorat a été mis à jour le 2026-06-02 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin