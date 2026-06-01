Exposition de peintures Maison des Associations Le Dorat
Exposition de peintures Maison des Associations Le Dorat samedi 20 juin 2026.
Le Dorat
Exposition de peintures
Maison des Associations 10 Avenue du Château Le Dorat Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:30:00
fin : 2026-06-27 18:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Les membres de l’association Pêle-Mêle des Petites Mains exposent leur créations. .
Maison des Associations 10 Avenue du Château Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 72 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition de peintures Le Dorat a été mis à jour le 2026-06-02 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
À voir aussi à Le Dorat (Haute-Vienne)
- La foire des Cailloux Le Dorat 13 juin 2026
- Vide- grenier Rue de l’Hozanne Le Dorat 14 juin 2026
- Visite de l’atelier Allande 87C Le Dorat 18 juin 2026
- Marchés des Producteurs de Pays du Dorat Le Dorat 25 juin 2026
- Visite de l’atelier Allande 87C Le Dorat 2 juillet 2026