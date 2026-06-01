Exposition de peintures Maison des Associations Le Dorat

Le Dorat

Exposition de peintures

Maison des Associations 10 Avenue du Château Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:30:00

fin : 2026-06-27 18:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Les membres de l’association Pêle-Mêle des Petites Mains exposent leur créations. .

Maison des Associations 10 Avenue du Château Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 72 20

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English :

L’événement Exposition de peintures Le Dorat a été mis à jour le 2026-06-02 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin