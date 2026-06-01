Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition de peintures Maison des Associations Le Dorat

Exposition de peintures Maison des Associations Le Dorat

Exposition de peintures Maison des Associations Le Dorat samedi 20 juin 2026.

Lieu : Maison des Associations

Adresse : 10 Avenue du Château

Ville : 87210 Le Dorat

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Le Dorat

Exposition de peintures

Maison des Associations 10 Avenue du Château Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:30:00
fin : 2026-06-27 18:30:00

Date(s) :
2026-06-20

Les membres de l’association Pêle-Mêle des Petites Mains exposent leur créations.   .

Maison des Associations 10 Avenue du Château Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 72 20 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition de peintures Le Dorat a été mis à jour le 2026-06-02 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin

À voir aussi à Le Dorat (Haute-Vienne)