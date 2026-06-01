Visites commentées de la Collégiale et des vieux quartiers Maison du Patrimoine Le Dorat
Visites commentées de la Collégiale et des vieux quartiers Maison du Patrimoine Le Dorat mercredi 17 juin 2026.
Le Dorat
Visites commentées de la Collégiale et des vieux quartiers
Maison du Patrimoine 21 Place de la Collégiale Le Dorat Haute-Vienne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:30:00
fin : 2026-08-26 18:00:00
Date(s) :
2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30
Chaque mercredi, rendez vous à 14h30 à la Maison du Patrimoine. Les bénévoles de l’association vous feront découvrir ce patrimoine emblématique de la Petite Cité de Caractère. La Crypte, La Collégiale, la porte bergère, les vieilles rues et si vous rencontrez les propriétaires ils vous ouvriront les portes de leurs jardins. Au retour de votre promenade vous pourrez vous détendre et vous désaltérer chez Clémentine dans le jardin de la Maison du Patrimoine.
Des visites sont possible les autres jour sur rendez-vous. .
Maison du Patrimoine 21 Place de la Collégiale Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 25 46 77 ledoratour@gmail.com
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L’événement Visites commentées de la Collégiale et des vieux quartiers Le Dorat a été mis à jour le 2026-06-10 par Terres de Limousin
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